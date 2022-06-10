Об этом 24 канала рассказала Валерия Лауда – соучредительница агентства медийного роста ИЛИ. По ее словам, обществу не все равно на полномасштабную российско-украинскую войну.

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Люди не охладели, – Лаунда

Пользователи интернета стали меньше интересоваться войной в Украине. По данным платформы NewsWhip, внимание значительно снизилось, однако в агентстве медийного роста ИЛИ считают, что это не означает, что заинтересованность падает, ведь происходят достаточно логичные процессы.

Люди не утратили интереса. Не охладели. Не приняли это как факт. Они просто начали адаптироваться,

– уверена Лаунда.

Она добавила, что в начале полномасштабного наступления России люди постоянно обновляли новостную ленту, потому что об этом постоянно писали. По сути, общество было просто парализовано, потому что следило и пыталось понять, в какой реальности оказалось.

"Потом наступает следующая фаза и ты понимаешь, что нужно что-то делать. Кто идет волонтерить. Кто пытается понять, как ему эвакуироваться. Это тоже внимание, поиск информации и публикации ее. Сейчас мы на немного иначе этапе", - пояснила она.

Соучредительница агентства отметила, что люди не потеряли интерес, а начали ориентироваться в ситуации. Мол, люди поняли, что нужно что-то практически делать с фактом войны.

Валерия Лауда Соучредитель агентства медийного роста ИЛИ Условно есть какой-нибудь предприниматель. Ему нужно спасать свой бизнес с востока. Когда ты работаешь над этим процессом, ты в этом процессе. Переезжаешь, налаживаешь рабочие вещи и меньше внимания тому, сколько ты опубликуешь, прочтешь. Однако ты все равно вечером заходишь и смотришь новости, просматривая фильм в телеграмме.

Лаунда отметила, что его агентство работает с небольшими городами и может апеллировать тем фактом, что люди интересуются войной, а на местах интерес не упал.

"У нас даже показатели по сравнению с мартом, когда была первая фаза, выросли. Не думаю, что упал интерес. Люди стали больше понимать, что происходит и не нужно вливание информации каждые 10 минут. Они начинают понимать, в какой реальности сейчас живут и как-то двигаться", – подчеркнула она.

Другие опросы по войне: интересные результаты

Более 6,2 миллионов беженцев из Украины оказались за границей с начала полномасштабной войны в Украине. Так, 64% респондентов рассказали , что получали помощь от государственных органов той страны, в которой они остановились, а еще 64% признались, что им помогали рядовые граждане страны пребывания.

Более 4,8 миллионов украинцев потеряли работу с начала полномасштабной войны. Опрос НБУ показал , что больше всего потеряли работники в добывающей промышленности и строительстве. Предприятия в сфере услуг, энергетике, транспорте и торговле также постепенно сокращают зарплаты своим работникам на 10 – 60%.

Во время военного положения вопрос с недвижимостью стал "камнем преткновения". Согласно данным сервиса объявлений , большая часть украинцев (более 52%) стремятся снять на несколько суток квартиру. Еще почти четверть предпочитают проживать в доме. Для большинства приемлемая цена за ночь не может превышать 500 гривен.

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