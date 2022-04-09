Все пострадавшие в результате ракетного удара по Краматорску были доставлены в больницы. По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, по состоянию на вечер 8 апреля таких было 98 человек. В них зафиксированы травмы разной степени тяжести. С ними работают врачи, в том числе хирурги.

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При этом количество пострадавших может возрасти.

"Это не окончательные данные по ранениям. Люди еще будут обращаться. Но эти ранения не будут после этого шока такими серьезными, которые несли бы угрозу для жизни этих людей. Сейчас главное – это оперировать тяжелых раненых, чтобы сохранить им жизнь", – подчеркнул Павел Кириленко.

Ракетный удар по вокзалу в Краматорске: главное

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