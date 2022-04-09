Всі постраждалі внаслідок ракетного удару по Краматорську були доставлені до лікарень. За даними очільника Донецької ОВА Павла Кириленка, станом на вечір 8 квітня, таких було 98 осіб. В них зафіксовано травми різного ступеня тяжкості. З ними працюють лікарі, у тому числі хірурги.

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При цьому кількість постраждалих може зрости.

"Це не остаточні дані по пораненням. Люди ще будуть звертатися. Але ці поранення не будуть після цього шоку такими серйозним, які б несли загрозу для життя цих людей. Зараз головне – це оперувати важких поранених, щоб зберегти їм життя", – наголосив Павло Кириленко.

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