Ракетний удар було завдано по залізничному удару в Краматорську, коли там зібралися тисячі людей, які намагалися покинути місто. Одразу після удару загинуло 38 людей. Ще 12 людей померло в лікарні. Серед загиблих 5 дітей. І кількість померлих буде зростати, адже в лікарні перебуває десятки важкопоранених.

Варте уваги У мережі показали перші хвилини на вокзалі Краматорська після ракетного удару – моторошне відео

"Це черговий воєнний злочин Росії, за який кожен, хто причетний до його скоєння, буде притягнутий до відповідальності", – пообіцяв Зеленський.

Особливу увагу Президент України приділив російським державним пропагандистам. Після того, як стало відомо, що загинули мирні люди, вони намагалися перекласти відповідальність на українські сили. Але самі видали причетність Росії до цього. Так, агенція РИА Новости опублікувала новину, що удар по Краматорську нанесений ще тоді, коли ракети були у повітрі. А напередодні деякі російські пропагандисти поширювали погрози для усіх, хто рятувався з Донбасу залізничним транспортом.

Усі провідні держави світу засудили російський удар по Краматорську. Ми очікуємо твердої глобальної реакції на цей воєнний злочин. Як і масові вбивства в Бучі. Як і багато інших воєнних злочинів Росії, ракетний удар по Краматорську має стати одним зі звинувачень на трибуналі, який обов1язково відбудеться. Усі сили світу будуть спрямовані на те, щоб встановити похвилинно хто і що робив, хто які накази віддавав, звідки ракета, хто її перевозив, від кого пролунала команда і як цей удар був погоджений. Відповідальність неминуча,

– заявив Зеленський.

Ракетний удар по Краматорську Зеленський обговорив з представниками Євросоюзу, які з робочим візитом прибули до Києва. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та глава європейської дипломатії Жозеп Боррель протягом дня відвідали Бучу і побачили наслідки російської окупації.

Дивіться звернення Володимира Зеленського за 8 квітня