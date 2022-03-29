Александр Маркушин говорит, что сначала нужно похоронить по-человечески погибших. Также отмечает, что в город пока возвращаться нельзя, сообщает 24 канал.

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Сейчас мы вывозим всех, кто был здесь во время оккупации. Нам нужно сделать здесь свою работу. Сейчас задача максимальная – похоронить погибших. Ибо эти ублюдки по нашим жителям стреляли,

– сказал он.

Маркушин добавил, что тела будут максимально искать и хоронить как следует.

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