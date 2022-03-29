Об этом сообщил сам Чередниченко в фейсбуке. Он поблагодарил всех за помощь в розыске.

На тему Ночью снова произошли обстрелы, но Ирпень продолжаем зачищать, – Денисенко

Тела Надежды и Владимира нашли волонтеры

К сожалению, сегодня волонтеры, которые были у нашего дома, подтвердили, что моих родителей безжалостно убили российские мерзавцы,

– написал музыкальный руководитель Львовской оперы.

Мужчина попросил всех о молитве – о душах Надежды и Владимира.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей пары.

Родителей Ивана Чередниченко убили оккупанты / Фото из фейсбука Ивана Чередниченко

Ирпень освободили украинские военные