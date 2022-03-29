Об этом сообщил сам Чередниченко в фейсбуке. Он поблагодарил всех за помощь в розыске.
На тему Ночью снова произошли обстрелы, но Ирпень продолжаем зачищать, – Денисенко
Тела Надежды и Владимира нашли волонтеры
К сожалению, сегодня волонтеры, которые были у нашего дома, подтвердили, что моих родителей безжалостно убили российские мерзавцы,
– написал музыкальный руководитель Львовской оперы.
Мужчина попросил всех о молитве – о душах Надежды и Владимира.
Родителей Ивана Чередниченко убили оккупанты / Фото из фейсбука Ивана Чередниченко
Ирпень освободили украинские военные
Отметим, что накануне Ирпень Киевской области освободили от врага украинские военные. В городе продолжаются зачистки, поэтому возвращаться домой местным жителям опасно.