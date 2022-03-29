Про це повідомив сам Чередніченко у фейсбуці. Він подякував усім за допомогу у розшуку.

До теми Вночі знову відбувся обстріл, але Ірпінь продовжуємо зачищати, – Денисенко

Тіла Надії та Володимира знайшли волонтери

На жаль, сьогодні волонтери, які були біля нашого будинку, підтвердили, що моїх батьків безжально вбили російські мерзотники,

– написав музичний керівник Львівської опери.

Чоловік попросив усіх про молитву – за душі Надії та Володимира.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблої пари.

Батьків Івана Чередніченка вбили окупанти / Фото з фейсбуку Івана Чередніченка

Ірпінь звільнили українські військові

Зазначимо, що напередодні Ірпінь, що на Київщині, звільнили від ворога українські військові. У місті тривають зачистки, отож повертатись додому місцевим мешканцям наразі невідомо.