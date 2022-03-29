Як розповів в ефірі телеканалу "Рада" Вадим Денисенко, українські бійці закріпляються в Ірпені. І попри те, що місто вже вдалося звільнити, там вночі там працювала реактивна артилерія.

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ЗСУ на Київщині закріпляються та переходять в контратаки

Вадим Денисенко підкреслив, що на Київщині українські бійці продовжують закріпляти свої позиції. Також наші військові переходять в контратаки.

Вчора ми звільнили Ірпінь. Ми там закріпляємося. Там відбувається зачистка. Вночі, на жаль, відбувався знову обстріл. Ми чули, що працювала реактивна артилерія,

– розповів він.

Водночас радник міністра додав, що наразі уточнюється оперативна інформація. І вже найближчим часом буде відома ситуація в Ірпені станом на вівторок, 29 березня.

Зазначимо, що мер Ірпеня Олександр Маркушин розповів, що місто вдалося звільнити від окупантів. Водночас він додав, що повертатися мешканцям усе ще не варто поспішати. Це робити не бажано передовсім тому, що російські найманці продовжать його обстрілювати.

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