Как рассказал в эфире телеканала Рада Вадим Денисенко, украинские бойцы закрепляются в Ирпене. И несмотря на то, что город уже удалось освободить, там ночью там работала реактивная артиллерия.
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ВСУ в Киевской области закрепляются и переходят в контратаки
Вадим Денисенко подчеркнул, что в Киевской области украинские бойцы продолжают закреплять свои позиции. Также наши военные переходят в контратаки.
Вчера мы освободили Ирпень. Мы там закрепляемся. Там происходит зачистка. Ночью, к сожалению, происходил снова обстрел. Мы слышали, что работала реактивная артиллерия,
– рассказал он.
В то же время советник министра добавил, что в настоящее время уточняется оперативная информация. И уже в ближайшее время будет известна ситуация в Ирпене на вторник, 29 марта.
Отметим, что мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал, что город удалось освободить от оккупантов. В то же время он добавил, что возвращаться жителям все еще не следует торопиться. Это делать не желательно прежде всего потому, что русские наемники продолжат его обстреливать.
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