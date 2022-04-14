Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире общенационального марафона, передает 24 канал.

Важно Россия работает шантажными технологиями, но это уже не действует на Украину, – Подоляк

По его словам, наши специалисты изучают прописанные там юридические формулы. Их предложила украинская сторона для того, чтобы мы могли выйти на гарантии безопасности для Украины. И чтобы у нас не повторялись такие эскалации и военные действия, которые предложила Россия.

В рабочих подгруппах юридические консультанты работают над формулировкой "стамбульского коммюнике" для уточнения этих позиций, чтобы они соответствовали международно-правовым нормам, которые должны описывать, в том числе, и послевоенное время,

– добавил советник главы Офиса Президента.

Стратегия и тактика России в переговорах неизменна

Подоляк отметил, что Россия привыкла работать исключительно шантажными технологиями.

"Они пробуют запугать всех, в том числе и Украину. Безусловно, им это не удалось. Не удалось даже после того, как они начали здесь полномасштабную войну. Разговоры о том, что мы якобы зашли в тупик, это традиция россиян. Но в Украине это не работает. Для украинцев ценность этих слов достаточно низкая", – подытожил Подоляк.

Ранее Давид Арахамия заявил, что переговоры о соглашении относительно гарантий безопасности для Украины продолжаются в онлайн-режиме. Украинская сторона не меняла свои позиции.

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