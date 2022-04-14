Про це розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі загальнонаціонального марафону, передає 24 канал.

Важливо Росія працює шантажними технологіями, але це вже не діє на Україну, – Подоляк

За його словами, наші фахівці вивчають юридичні формули, які там прописані. Їх запропонувала українська сторона для того, щоб ми мали можливість вийти на гарантії безпеки для України. І щоб в нас не повторювалися такі ескалації та військові дії, які "запропонувала" Росія.

У робочих підгрупах юридичні консультанти якраз працюють над формулюванням "стамбульського комюніке" для уточнення цих позицій, щоб вони відповідали міжнародно-правовим нормам, як мають описувати, зокрема і післявоєнний час,

– додав радник глави Офісу Президента.

Стратегія і тактика Росії у переговорах незмінна

Подоляк зауважив, що Росія звикла працювати виключно шантажними технологіями.

"Вони пробують залякати всіх, зокрема і Україну. Безумовно, їм це не вдалося. Не вдалося навіть після того, як вони розпочали тут повномасштабну війну. Розмови про те, що ми нібито зайшли в глухий кут, це традиція росіян. Але в Україні це не працює. Для українців цінність цих слів достатньо низька", – підсумував Подоляк.

Раніше Давид Арахамія заявив, що переговори щодо угоди про гарантії безпеки для України тривають в онлайн-режимі. Українська сторона не змінювала свої позиції.

Цікаво – Байден пообіцяв Зеленському потужну зброю на мільярд доларів : дивіться відео