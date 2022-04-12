Відповідну заяву Арахамія зробив 12 квітня. Він наголосив, що українська сторона дотримується Стамбульського комюніке.

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Українська сторона дотримується Стамбульського комюніке і не змінювала своєї позиції, незважаючи на заяви міністра закордонних справ Росії (Сергія Лаврова – 24 канал),

– заявив Арахамія.

Він також зауважив, що до уваги не беруть всі додаткові питання, які не були включені в Стамбульське комюніке. За словами Арахамії, можливо, це викликало некоректну інтерпретацію поточного стану переговорного процесу.

Радник голови ОП Михайло Подоляк раніше розповів, що переговори з Росією проходять вкрай важко. Але вони тривають онлайн у робочих підгрупах.

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