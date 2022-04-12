Радник керівника Офісу Президента Подоляк розповів, що емоційний фон сьогодні у переговорному процесі – тяжкий, повідомляє 24 канал. Українська делегація працює виключно у проукраїнських та прозорих рамках.

Зауважте Захід говорить з Україною на рівних, ми стаємо символом демократії, – Подоляк

Переговори проходять вкрай важко. Онлайн в робочих підгрупах. Але проходять. Зрозуміло, що емоційний фон сьогодні в переговорному процесі тяжкий,

– наголосив Подоляк.

Тим часом російська сторона дотримується своєї традиційної тактики публічно тиснути на переговорний процес. Зокрема, шляхом певних публічних заяв.

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