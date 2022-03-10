Макрон напомнил, что этот вопрос будет обсуждаться сегодня вечером. При этом, по его словам, три страны – Украина, Молдова и Грузия – подали официальные заявки на вступление в ЕС.

К теме Макрон заявил, что дипломатического урегулирования в Украине "в ближайшее время" не стоит ждать

Можно ли сегодня открыть процедуру вступления для воюющей страны? Я не думаю. Должны ли мы закрыть дверь и сказать: никогда? Это было бы несправедливо,

– заявил французский президент.

Макрон добавил, что также следует проявлять внимание и не забывать о "равновесии в регионе".

"Итак, я думаю, что сегодня вечером нам следует послать сигнал, но нам нужно поразмыслить частично в рамках этого европейского реформирования, которое мы готовим в связи с конвенцией о будущем Европы, имея в виду, как Европа переосмыслит себя географически", – объяснил Макрон.

Он также добавил, что трагическая ситуация в Украине станет "элементом, который приведет к полному переформатированию архитектуры Европы".

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!