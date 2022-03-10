Макрон нагадав, що це питання обговорюватимуть сьогодні ввечері. При цьому, за його словами, три країни – Україна, Молдова та Грузія – подали офіційні заявки на вступ до ЄС.

До теми Макрон заявив, що дипломатичного врегулювання в Україні "найближчим часом" не варто чекати

Чи можна сьогодні відкрити процедуру вступу для країни, що воює? Я так не думаю. Чи повинні ми закрити двері й сказати: ніколи? Це було б несправедливо,

– заявив французький президент.

Макрон додав, що також слід виявляти увагу та не забувати про "рівновагу в регіоні".

"Отже, я думаю, що сьогодні ввечері нам слід надіслати сигнал, але нам треба поміркувати частково в межах цього європейського реформування, яке ми готуємо у зв'язку з конвенцією про майбутнє Європи, маючи на увазі, як Європа переосмислить себе географічно", – пояснив Макрон.

Він також додав, що трагічна ситуація в Україні стане "елементом, який призведе до повного переформатування архітектури нашої Європи".

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!