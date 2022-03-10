При цьому очільник Франції запевнив, що й надалі продовжить спроби допомогти у пошуках розв'язання проблеми.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Я повинен бути чесним і сказати, що не бачу можливості дипломатичного врегулювання найближчими годинами або найближчими днями,

– сказав він журналістам перед самітом лідерів країн ЄС у Версалі.

Макрон додав, що днями має переговорити з президентом окупанта Путіним. Тоді дивитиметься, чи є зрушення з обох боків.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!