При цьому очільник Франції запевнив, що й надалі продовжить спроби допомогти у пошуках розв'язання проблеми.
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Я повинен бути чесним і сказати, що не бачу можливості дипломатичного врегулювання найближчими годинами або найближчими днями,
– сказав він журналістам перед самітом лідерів країн ЄС у Версалі.
Макрон додав, що днями має переговорити з президентом окупанта Путіним. Тоді дивитиметься, чи є зрушення з обох боків.
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