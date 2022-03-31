Украинский лидер поблагодарил своего американского коллегу за новый пакет гуманитарной помощи в размере 1 миллиарда долларов и дополнительные 500 миллионов прямой бюджетной поддержки. Об этом глава нашего государства рассказал в видеообращении к нации, передает 24 канал.

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Он отметил, что именно сейчас – переломный момент. Я назвал президенту Байдену, что необходимо Украине и был максимально искренним с ним,

– сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что "для нас принципиальна поддержка США и сейчас особенно важно подставить плечо Украине, показать все могущество демократического мира".

По словам президента, "если мы хотим бороться за свободу вместе, то тогда мы просим у наших партнеров, а если мы реально боремся за свободу и защиту для демократии вместе, то мы имеем право требовать помощи в этот переломный и непростой момент". Глава государства говорил о:

танках;

самолетах;

артиллерийских системах;

"Свобода должна быть вооруженной не хуже, чем тирания", – заключил Владимир Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео