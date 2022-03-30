Президент отметил, что государство находится в ситуации, где не должно быть дискуссий, к которым общество и наш политикум привыкли в мирное время. Об этом он сказал в обращении вечером 30 марта, пишет 24 канал.

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Если кто-то делает вид, что может поучать наши Вооруженные Силы, как воевать, как противостоять врагу, то лучший путь это сделать – отправиться на поле боя непосредственно ,

– сказал Владимир Зеленский.

"Не из кресла дома или в том месте, куда выехали за безопасностью, а из реальных боевых столкновений. Если к этому не готовы, то не стоит начинать учить наших защитников и наших защитниц", – добавил украинский лидер.