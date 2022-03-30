Президент зазначив, що держава перебуває у ситуації, де не повинно бути дискусій, до яких суспільство та наш політикум звикли в мирний час. Про це він повідомив у зверненні ввечері 30 березня, пише 24 канал.

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Якщо хтось удає, ніби може повчати наші Збройні Сили, як воювати, як протистояти ворогу, то найкращий шлях це зробити – відправитися на поле бою безпосередньо,

– сказав Володимир Зеленський.

"Не з крісла вдома чи у тому місці, куди виїхали за безпекою, а з реальних бойових зіткнень. Якщо до цього не готові, то не варто починати повчати наших захисників і наших захисниць", – додав український лідер.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео