Российские оккупанты до сих пор контролируют несколько украинских городов в Луганской области. Украинские воины наступают и гонят врага с нашей территории.

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В Луганскую область идет помощь

Как рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сейчас активные бои продолжаются в Попасной и Рубежном, украинские герои пытаются выбить оккупантов из городов.

Я верю в наши вооруженные силы. Сейчас будет мощное подкрепление, и выбьют всех,

– сказал Гайдай.

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