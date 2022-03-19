Російські окупанти досі тримають під контролем кілька українських міст на Луганщині. Українські воїни наступають та женуть ворога з нашої території.

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На Луганщині прямує підмога

Як розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зараз активні бої тривають у Попасній та Рубіжному, українські герої намагаються вибити окупантів з міст.

Я вірю в наші Збройні Сили. Зараз буде потужне підкріплення, і повибивають усіх,

– сказав Гайдай.

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