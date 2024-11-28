Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение президента Украины вечером 28 ноября. Зеленский подчеркнул, что Украина понимает все существующие угрозы.

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Зеленский отреагировал на угрозы Путина

Владимир Зеленский заявил, что во время своего визита в Казахстан 29 ноября Путин снова рекламировал свои ракеты – "свою готовность убивать и разрушать".

К тысячам ракет, которые уже били по Украине, Путин, очевидно, хочет добавить еще тысячи. Ему окончание этой войны не нужно. К тому же Путин хочет не дать еще другим закончить эту войну. Размахивать своим "Орешником" сейчас он может только для того, чтобы сорвать усилия Президента Трампа, которые точно будут после инаугурации,

– сказал глава государства.

По его словам, Путин хочет обострить ситуацию сейчас так, чтобы у Дональда Трампа "ничего не вышло", чтобы он не смог закончить войну.

Путин – единственный виновник этой войны и единственный, кто в войну верит. Именно поэтому путинская эскалация сейчас – это давление, чтобы впоследствии заставлять Президента Америки идти на условия России.

– подытожил Зеленский.

К слову, ранее в NYT описали вероятные характеристики "Орешника". Несмотря на то, что эта ракета имеет диапазон, ограниченный 3,4 тысяч миль, она способна достичь большинства европейских стран. Это делает "Орешник" наиболее дальнобойным оружием, которое было применено в Европе.