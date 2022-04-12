Анна Маляр подчеркнула, что угроза того, что оккупанты снова могут пойти в наступление, в частности на Сумщине, сохраняется. Однако россияне сейчас действуют непредсказуемо из-за отсутствия долгосрочной стратегии, поэтому их действия прогнозировать сложно.

Заметьте Враг концентрирует большие силы, чтобы захватить Юг, – Маляр

У россиян проблемы с личным составом

Заместитель министра обороны подтвердила, что россияне действительно стягивают технику к украинской границе в районе Сумской области. Однако сейчас у них серьезные проблемы с личным составом, и они ищут возможности пополнить его.

Будет нанесен удар или нет, однозначно нельзя утверждать. Если до 24 февраля у России были четкие стратегические планы на короткую, но четкую перспективу, то сейчас этого нет. Они сейчас ситуативно все планируют,

– заявила Маляр.

Кроме того, заместитель министра обороны подчеркнула, что часто решения российского командования выходят за пределы военной логики, эмоциональные и не рациональные. Поэтому нужно быть готовыми к разным сценариям.

В частности, Маляр отметила, что до сих пор сохраняется угроза химической атаки и повторной попытки россиян прорвать наши границы и зайти вглубь территории.