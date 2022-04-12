Ганна Маляр підкреслила, що загроза того, що окупанти знову можуть піти у наступ, зокрема на Сумщині, зберігається. Однак росіяни зараз діють непередбачувано через відсутність довгострокової стратегії, тому їхні дії прогнозувати важко.

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У росіян проблеми з особовим складом

Заступниця міністра оборони підтвердила, що росіяни і справді стягують техніку до українського кордону в районі Сумщини. Однак зараз у них серйозні проблеми з особовим складом і вони шукають можливості поповнити його.

Буде нанесений удар чи ні, однозначно не можна стверджувати. Якщо до 24 лютого у Росії були чіткі стратегічні плани на коротку, але чітку перспективу, то зараз цього немає. Вони зараз ситуативно все планують,

– заявила Маляр.

Крім того, заступниця міністра оборони підкреслила, що часто рішення російського командування виходять за межі військової логіки, є емоційними та не раціональними. Тому потрібно бути готовими до різних сценаріїв.

Зокрема Маляр зазначила, що досі зберігається загроза хімічної атаки та повторної спроби росіян прорвати наші кордони і зайти углиб території.

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