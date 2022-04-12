Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону прокоментувала плани росіян захопити південні та східні області України, пише 24 канал.

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Росія прагне захопити Південь України

Маляр не заперечила, що держава-агресорка знову намагатиметься захопити всю Україну.

Південь також сьогодні, власне як і схід, концентрує на собі великі зусилля ворога завоювати цю територію,

– наголосила заступниця міністра.

Вона додала, що це ті цілі проміжні, які ставить перед собою противник перед тим, як поцілитися на всю Україну вдруге. Бо вперше вони це робили у 2014 році. Тому Південь України є для ворога, як і Схід, стратегічно важливим. Маляр підсумувала, що поки там справді складна ситуація.

Нагадаємо, заступниця міністра також зазначила, що на Сході зараз висока інтенсивність боїв, там немає затишшя.

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