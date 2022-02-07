Дежавю Второй мировой

На фоне воздушной переброски в Европу американских войск и техники, Россия и Китай подписали совместное заявление "о вступлении мира в новую эпоху многополярности с глобальными вызовами и угрозами.

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Некоторые силы, представляющие меньшинство на мировой арене, продолжают отстаивать односторонние подходы к решению международных проблем и прибегать к силовой политике.

Практикуют вмешательство во внутренние дела других государств, нанося ущерб их законным правам и интересам, провоцируют противоречия, разногласия и конфронтанцию, препятствуют развитию и прогрессу человечества, что вызывает неприятие со стороны международного сообщества".

Вот так ни больше ни меньше о себе и так громко рычащая вошь прискакала к товарищу Си, у которого свои блохи давно скачут в сторону Тайваня. И слияние этих двух вшивых реваншистов порождает глобальную проблему, с которой человечество не сталкивалось, пожалуй, со времен Второй мировой войны.



После визита Путина в Китай ситуация в мире накалилась настолько, что стала напоминать период Второй мировой войны / Фото Getty Images

Усыпление бдительности

Пропагандисты Путина настолько обработали инфополе, что из каждого утюга несется: "Да как вы могли подумать, что мы будем нападать на Украину?!". Русскоязычные блогеры-полупроводники, имитирующие непримиримую борьбу с путинистами, подцепили, аки триппер, кремлевский нарратив про понты и отползание. И теперь услужливо разносят эту гадость по своим аудиториям.

Важно! В информационном поле Европы и США ничего подобного нет. Ибо все понимают: не для того Путин сгонял к украинской границе металлолом и подвозил двуногое мясо, чтобы в итоге отступить. Сейчас у него последний шанс – если отступит, то это навсегда.

Турецкий "привет" Путину

Эрдоган, выкрикнувший в Киеве "Слава Украине!", опять сделал Путину больно. И эту боль фраер-фюрер вернет в Киев бумерангом обязательно. Ишь чего вздумали – выскользнуть из "братских" удушающих объятий!

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Цивилизованный мир – начеку

Политики продолжают дежурить у постели бешеного Пу. 7 февраля температурку замерит Макрон, после чего 8-го отправится в Украину. А 15 февраля в Москву прибудет канцлер Германии Олаф Шольц, который, разумеется, тоже посетит Киев.

Отвоевывание дней мира перед неизбежным столкновением продолжается. До дня "Х" важно максимально вооружить Украину и укрепить европейскую безопасность.

Последний рубеж

Блохи войны скачут по полушариям диктаторов. Лукашенко выразил готовность выкупить почти всю технику, которую он увидел на военных учениях.

Олимпийские игры, открывшиеся в Пекине, – это, возможно, последняя оттяжка времени перед неминуемой развязкой. До 20 февраля можно выдохнуть, хотя окопным блохам войны все равно – они могут поскакать и в марте.

Обратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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