Залишилися останні штрихи

Демократи та республіканці вели інтенсивні розмови останні кілька тижнів. Тепер вони вийшли на фінішну пряму.

Актуально У Заходу є реальна зброя проти намірів Путіна

Вчора держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін та інші посадовці провели для сенаторів та конгресменів закритий брифінг з останніми даними розвідки США. За словами законодавців, зустріч була дуже детальною, і вона прискорить процес розробки пакету санкцій.

У чому наразі полягають розбжіності? Якщо коротко, то вони стосуються того, коли вводити санкції. Демократи наполягають, що їх треба притримати як важіль впливу на випадок нового вторгнення Росії. І якщо застосувати санкції проти Кремля зараз, вони втратять свій стримувальний ефект, бо Путіну тоді буде нічого втрачати.

Республіканці кажуть, що Путін вже і так зайшов далеко, тому його слід покарати за зловмисну поведінку вже зараз. Грати на випередження, не чекати на можливе вторгення і продемонструвати рішучість своїх намірів не лише через словесні погрози.



США розглядають варіант запровадження двох рівнів санкцій проти Росії / Фото Інституту масової інформації

Завдадуть два удари

В обох аргументах є своя логіка. Але тепер законодавці близькі до компромісу – і, швидше за все, у новому законопроєкті передбачать як завчасні санкції, не прив'язані до можливої агресії Росії, так і ті, що будуть залежати від того, чи наважиться Путін на новий наступ. Два в одному.

Важливо! Після брифінгу розвідки сенатор-республіканець Ліндсі Грем зізнався, що не пам'ятає такої двопартійної єдності в Конгресі з часів теракту 11 вересня.

І звернувся до росіян зі словами: "Якщо ваше керівництво вирішить піти на нове вторгнення в Україну, ви і ваші родини заплатите велику ціну".

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Пообіцяли болісні "сюрпризи"

Спікерка Палати представників демократка Ненсі Пелосі сказала, що в разі нового нападу санкції будуть набагато сильнішими, ніж будь-коли раніше.

"Це надзвичайно серйозно. В Росії мають відчути біль, і його має бути відчутно аж до Володимира Путіна".

Ок, але які саме заходи будуть в новому пакеті Конгресу? Поки невідомо, але в раніше зареєстрованих законопроєктах сенатори пропонували:

санкції щодо "Північного потоку-2;

видобувної галузі та фінансового сектору Росії – враховуючи відключення від SWIFT;

персональні санкції проти Путіна та його оточення;

суттєве збільшення безпекової допомоги Україні тощо.

Словом, набір опцій солідний. Такі справи. В Сенаті та Палаті представників обіцяють діяти швидко – тому, думаю, зовсім скоро з Капітолійського пагорба будуть важливі новини.

Зверніть увагу! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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