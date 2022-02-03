Дієва зброя проти Кремля

Готові допомагати жорсткими санкціями проти РФ. Ми усвідомлюємо, що саме ці санкції – і є реальна зброя, яка може зупинити агресивні наміри президента Росії Володимира Путіна.

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Готові допомагати тим, що будуть лікувати українських солдатів, які можуть стати жертвами російського нападу на Україну. Готові допомагати тим, що будуть приймати українських біженців. Адже в результаті ймовірного нападу РФ на Україну таких біженців можуть бути сотні тисяч.



Україна ніколи не має забувати про хижацькі наміри Путіна щодо неї / Фото Gety Images

Путіну показали спротив

І якщо хтось скаже, що Європа може закрити свої кордони для українських громадян, це буде додатковим чинником, який переконає президента РФ Володимира Путіна, що він може далі тиснути на Україну і застосовувати свою зброю для того, щоб шантажувати нашу державу, аби вона не могла стати учасником НАТО і ЄС.

А західні країни якраз поводяться абсолютно інакше – вони визнають імовірність хижацьких планів Володимира Путіна, але готові цим планам опиратися.

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І є дуже важливим, щоб ми цим планам опиралися разом із ними. Щоб ми не вигадували собі зайвих ілюзій, що таких планів у Росії немає. Звичайно є. Але це не означає, що спільними зусиллями, боротьбою із російською агресією, санкційним ударом ми разом із цивілізованим світом не можемо зупинити ці хижацькі плани Володимира Путіна.

Зверніть увагу! І приїзд прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона до української столиці, і приїзд прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького свідчить про те, що Захід продовжує робити ставку на інтенсивну дипломатію, запорукою якої буде створити серйозні проблеми для російського режиму.

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