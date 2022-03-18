Почему произошла оккупация

Несмотря на аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса, многие местные жители не считали Россию агрессором, а потому не верили в полномасштабное вторжение. Впрочем, 24 февраля российские войска действительно вторглись на территорию Украины.

Внимание В окруженных городах и на линии боевых действий будут раздавать бесплатные продукты

Государственная измена мэра

Украинская армия, чтобы не пропустить врага в Купянск, взорвала мост через железнодорожные пути. Но уже через три дня российские военные все же вошли в город и мэр Мацегора пошел с ними на сотрудничество.

Смело вылезайте из подвалов. О серьезных бомбардировках нас будут информировать. Возвращаемся к жизни, налаживаем быт и становимся сильнее,

– обращался Мацегора к жителям города.

Областная прокуратура открыла против мэра дело о государственной измене часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, которое является представителем власти, часть 2 статьи 110 УК. Согласно нововведениям в Уголовный кодекс, Мацегору грозит вплоть до пожизненного заключения.

Город вернулся к привычной жизни

Уже в конце февраля Купянск действительно вернулся к привычной жизни: взрослые пошли на работу, дети в школу.

На улицах начали раздавать гуманитарную помощь, которую привезли из России. По телевидению транслируют российские телеканалы.



Россия привезла свою гуманитарную помощь местным / Фото фейсубук "Купянск– это Украина"

Протест против оккупации

1 марта местные жители, которые считают оккупацию незаконной, вышли на мирные протесты, российские военные стреляли в воздух и кидали дымовые шашки.

Оккупанты похитили организатора митинга – депутата горсовета и ветерана войны на Донбассе Николая Маслия. Также оккупанты провели обыски в нескольких местных активистов и заставили удалить публикации из соцсетей, которые выражали протест против захвата власти в городе.

Поэтому в следующий раз, 8 марта, на митинг вышло значительно меньше людей – до 30, преимущественно женщины. Они держали в руках плакаты с надписями "Украинские матери против войны" и "Купянск – это Украина". Российские военные их не трогали.

Впрочем, активист Николай Маслий, которого "скрутили" боевики, не выходит на связь уже три недели.



О месте пребывания Николая Маслия ничего неизвестно / Фото соцсети

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