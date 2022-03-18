Чому сталась окупація

Незважаючи на анексію Криму та окупацію частини Донбасу, багато місцевих жителів не вважали Росію агресором, а тому не вірили у повномасштабне вторгнення. Втім, 24 лютого російські війська справді вторглися на територію України.

Увага В оточених містах й на лінії бойових дій роздаватимуть безкоштовні продукти

Державна зрада мера

Українська армія, щоб не пропусти ворога до Куп'янська підірвала міст через залізничні колії. Але вже за три дні російські військові таки увійшли в місто і мер Мацегора пішов з ними на співпрацю.

Сміливо вилазьте із підвалів. Про серйозні бомбардування нас інформуватимуть. Повертаємося до життя, налагоджуємо побут і стаємо сильнішими,

– звертався Мацегора до мешканців міста.

Обласна прокуратура відкрила проти мера справу про державну зраду частина 1 статті 111 Кримінального кодексу України та зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України особою, яка є представником влади частина 2 статті 110 КК. Згідно з нововведеннями до кримінального кодексу, Мацегору загрожує аж до довічного ув'язнення.

Місто повернулось до звичного життя

Вже наприкінці лютого Куп'янськ справді повернувся до звичного життя: дорослі пішли на роботу, діти до школи.

На вулицях почали роздавати гуманітарну допомогу, яку привезли з Росії. По телебаченню транслюють російські телеканали.



Росія привезла свою гуманітарну допомогу місцевим / Фото фейсубук"Куп'янськ– це Україна"

Протест проти окупації

1 березня місцеві жителі, які вважають окупацію незаконною, вийшли на мирні протести – російські військові стріляли у повітря та кидали димові шашки.

Окупанти викрали організатора мітингу — депутата міськради та ветерана війни на Донбасі Миколу Маслія. Також окупанти провели обшуки у кількох місцевих активістів та змісили видалити публікації з соцмереж, які висловлювали протест проти захоплення влади у місті.

Тож, наступного разу, 8 березня. на мітинг вийшли значно менше людей – до 30, переважно жінки. Вони тримали в руках плакати з написами "Українські матері проти війни" та "Куп'янськ – це Україна". Російські військові їх не чіпали.

Втім, активіст Микола Маслій, якого "скрутили" бойовики не виходить на зв'язок вже три тижні.



Про місце перебування Миколи Маслія нічого невідомо / Фото соцмережі

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