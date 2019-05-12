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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ МАТЕРИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      "Сейчас есть шансы": дипломат предположил, что Зеленский может закончить войну

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      Дипломат предположил, что Зеленский сможет закончить войну
      Дипломат предположил, что Зеленский сможет закончить войну / www.radiosvoboda.org

      Украинский дипломат и общественный деятель Вадим Трюхан высказал предположение, что именно при президентстве Владимира Зеленского глава Кремля Владимир Путин пойдет на уступки. В конце концов само размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе может стать темой переговоров двух президентов.

      Также Трюхан обратил внимание, что среди приоритетных вопросов Зеленский называл прекращение огня на Донбассе. По его мнению, команда Зеленского путем дипломатии найдет инструменты, которые обеспечат прекращение огня на линии соприкосновения, передает "Обозреватель".

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      Дипломат заявил, что на первый план выходит давняя идея Владимира Путина, который в принципе соглашался на то, чтобы разместить миротворческую миссию непосредственно на линии соприкосновения.

      Единственная проблема: будут миротворцы исключительно на линии соприкосновения, или будет разработана дорожная карта постепенного размещения миссии на всей временно оккупированной территории Донбасса с выходом на границу с Россией,
      – добавил Вадим Трюхан.


      Украинский дипломат и общественный деятель Вадим Трюхан

      Также он отметил, что после смены власти в Украине у нас есть шансы. Ведь Владимир Путин заявлял, что с Порошенко он говорить не будет. Соответственно, кто бы другой не победил, с ним он будет разговаривать. Как считает общественный деятель, неплохим вариантом событий было бы размещение миссии сначала на линии столкновения, которая затем повинется к российской границе.

      Если же согласия в этом вопросе достичь не удастся, то единственным выходом будет отсрочка по времени очередных Минских договоренностей. По сути, придется замораживать конфликт. Как мы сейчас видим в Приднестровье, Нагорном Карабахе, Южной Осетии и Абхазии,
      – подытожил он.

      К слову, недавно официальный Киев решил, что будет добывать победу над Россией на Донбассе только политико-дипломатическим путем, поэтому освобождать оккупированные территории силой в ближайшее время не собирается. Это же касается и тех населенных пунктов, которые, согласно минским соглашениям, принадлежат Украине. Правда, вернуть свое Объединенные силы смогут меньше чем за сутки.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Война на Донбассе Война Оккупированные территории Минские договоренности Владимир Путин
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