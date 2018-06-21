Рассматриваться не могут, – Луценко объяснил, когда снимут неприкосновенность с опоблоковцев

Генеральный прокурор Юрий Луценко объяснил, когда повторно внесет в Раду предъявление о предоставлении согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности с 4 народных депутатов.

Об этом он заявил, выступая на вечернем пленарном заседании Верховной Рады в четверг, 21 июня.

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Луценко напомнил, что внес на рассмотрение Верховной Рады представление о снятии депутатской неприкосновенности с 4 народных депутатов.

К сожалению, должен констатировать, что все эти представления сейчас рассматриваться не могут, поскольку все требования закона о регламенте были сорваны при рассмотрении, а фактически не рассмотрении этого вопроса. К сожалению, регламентный комитет Верховной Рады, который обязан рассматривать представление генерального прокурора в его присутствии собрался отдельно и вернул документы генерального прокурора за голову Верховной Рады Украины в связи с тем, что они не понимают, что они получили,

– Луценко назвал это грубым нарушением закона о регламенте.

По словам генпрокурора, "ни закон, ни внутренний регламент не позволяет регламентному комитету возвращать представление главы ГПУ, кроме двух установленных законом случаев".

"Я обязательно внесу представление о четырех народных депутатах снова в Верховную Раду Украины. Но, учитывая, что срок работы ваш, уважаемые коллеги, подходит к концу, до летних каникул (последнее пленарное заседание текущей сессии запланировано на 13 июля – ред.), я вынужден это сделать только в конце августа месяца", – пояснил Луценко.

Речь идет о представлении генерального прокурора о снятии неприкосновенности с трех нардепов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова и Сергея Дунаева, а также депутата от "Воли народа" Александра Пономарева.

25 мая гепрокурор Луценко внес на рассмотрение Верховной Рады представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов от "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова и Александра Вилкула. В ГПУ также анонсировали представления против еще одного опоблоківця Сергея Дунаева и представителя "Воли народа" Александра Пономарева.