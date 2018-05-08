Сейчас романтиков на флоте меньше, туда идут преимущественно "заробитчане", – боец ВМС

До Майдана, до войны, во флот шли за романтикой. Это были люди, которые осознанно выбирали флот. Они хотели именно туда, хотели ходить в моря, получать диплом на выпуске из военно-морской академии, служить в морской пехоте. Сейчас романтиков на флоте уменьшилось, и туда идут преимущественно "заробитчане", которыми пытаются закрыть все дыры. Те, кто любит флот, профессионалы, часто увольняются

Об этом в интервью сайту "24" рассказал Игорь Руляк, боец ​​ВМС, который своими разоблачительными записями в Facebook способствовал увольнению командующего Военно-Морскими силами ВСУ Сергея Гайдука в 2016 году.

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После этого скандала из флота "попросили" и самого Руляка, однако впоследствии через суд он восстановился на службе и сейчас как старшина первой статьи он готовит курсантов Института военно-морских сил Украины.

Боец отмечает, что молодым курсантам в службе нравится все, в том числе, когда им рассказывают истории из АТО, исторические справки, приводят примеры исторических параллелей между ними и людьми, которые воевали раньше, рассказывают о травмах и как это было страшно – тогда они понимают, в каких комфортных условиях находятся сейчас.

Им нравится, когда рассказываю о каких-то спортивных достижениях или как мы будем развивать спорт на флоте, какая у нас будет форма, как мы назовем команду. У них от этого глаза загораются, они хотят больше тренироваться, выходить на ковер с военно-морским флагом. Планируется, как будут выступать и что делать, если мы победим, кто кому будет поднимать флаг. Хотят, чтобы все видели, что мы – именно флот,

– делится мыслями Руляк.

Сейчас он занимается возрождением спортивных традиций украинского флота. В частности, пытается восстановить клуб по гребле.

"Я лично больше работаю со спортом и водолазными подразделениями. Мои друзья, которые тоже переживают за наш военно-морской флот, работают над традициями морской пехоты. Но подробности рассказать не могу, потому что я не морпех. В различных подразделениях есть такие маленькие организационные группы , которые занимаются традициями своего уголка флота. Но в этом и фишка флота – это мини-армия. У него есть корабли, подводные лодки, морская пехота, танковые батальоны, механизированные батальоны, отдельные артиллерийские бригады, там даже своя авиация есть", – комментирует Руляк.

Подробнее о его истории, а также о службе в военно-морских силах и почему это круто – читайте в публикации: Боец Руляк, который "сместил" вице-адмирала: Это было недоразумение, а не командующий