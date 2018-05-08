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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Зараз романтиків на флоті поменшало, туди йдуть переважно "заробітчани", – боєць ВМС

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Ігор Руляк
Ігор Руляк / 24 Канал

До Майдану, до війни, у флот ішли за романтикою. Це були люди, які усвідомлено вибирали флот. Вони хотіли саме туди, хотіли ходити в моря, отримувати диплом на випуску з військово-морської академії, служити в морській піхоті. Зараз романтиків на флоті поменшало, і туди йдуть переважно "заробітчани", якими намагаються закрити всі дірки. Ті, хто любить флот, професіонали, часто свідомо звільняються.

Про це в інтерв'ю для сайту "24" розповів Ігор Руляк, боєць ВМС, який своїми викривальними записами у Facebook сприяв звільненню командувача Військово-Морськими силами ЗСУ Сергія Гайдука у 2016 році.

Читайте также: Офіцери українського флоту проводять відпустки в окупованому Криму, — комісія Міноборони

Після цього скандалу із флоту "попросили" й самого Руляка, однак згодом через суд він поновився на службі і зараз як старшина першої статті він готує курсантів Інституту військово-морських сил України.

Боєць зазначає, що молодим курсантам у службі подобається все, зокрема, коли їм переказують історії з АТО, історичні довідки, наводять приклади історичних паралелей між ними і людьми, які воювали раніше, розповідають про травми і як це було страшно – тоді вони розуміють, в яких комфортних умовах перебувають зараз.

Їм подобається, коли розповідаю про якісь спортивні досягнення чи як ми будемо розвивати спорт на флоті, яка у нас буде форма, як ми назвемо команду. У них від цього очі запалюються, вони хочуть більше тренуватися, виходити на килим з військово-морським прапором. Планують, як будуть виступати і що робити, якщо ми переможемо, хто кому буде підносити прапор. Хочуть, щоб всі бачили, що ми – саме флот,
– ділиться думками Руляк.

Зараз він займається відродженням спортивних традицій українського флоту. Зокрема, намагається відновити клуб із греблі.

"Я особисто більше працюю зі спортом і водолазними підрозділами. Мої друзі, які теж переживають за наш військово-морський флот, працюють над традиціями морської піхоти. Але подробиці розповісти не можу, тому що я не морпіх. У різних підрозділах є такі маленькі організаційні групи, які займаються традиціями свого куточка флоту. Але в цьому і фішка флоту – це міні-армія. У нього є кораблі, підводні човни, морська піхота, танкові батальйони, механізовані батальйони, окремі артилерійські бригади, там навіть своя авіація є", – коментує Руляк.

Детальніше про його історію, а також про службу у військово-морських силах та чому це круто – читайте у публікації: Боєць Руляк, який "змістив" віце-адмірала: Це було непорозуміння, а не командувач

Теги: Новини України Новини політики Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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