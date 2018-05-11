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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Сейчас у Украины нет перспективы членства в ЕС, – Мингарелли

675 Читати новину українською
Хьюг Мингарелли
Хьюг Мингарелли / obozrevatel

Глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли считает, что сейчас у Украины нет перспективы членства в Европейском Союзе.

Об этом сообщает Интерфакс.

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"Турция со странами Балкан – это единственные страны, которые ведут переговоры, чтобы присоединиться к Европейскому Союзу. Они имеют четкую перспективу членства в ЕС. В вопросе Украины на сегодняшний момент нет перспективы членства", – сказал он во время "круглого стола" "Европейский выбор Украины после Революции Достоинства: возможности и проблемы" в пятницу, 11 мая, в Киеве.

По его словам, сейчас ЕС не может предложить Украине такую перспективу.

Это большое разочарование для наших украинских партнеров, потому что они хотели бы перспективу членства в ЕС, но сейчас, по ряду причин, ЕС не может предложить Украине такую перспективу,
– пояснил посол.

Теги: Новости политики Евросоюз
Источник: 24 Канал
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