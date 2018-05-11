Зараз в України немає перспективи членства в ЄС, – Мінгареллі

Глава Представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі вважає, що наразі в України немає перспективи членства в Європейському Союзі.

Про це повідомляє Інтерфакс.

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"Туреччина з країнами Балкан – це єдині країни, які ведуть переговори, щоб приєднатися до Європейського Союзу. Вони мають чітку перспективу членства в ЄС. У питанні України на сьогоднішній момент немає перспективи членства", – сказав він під час "круглого столу" "Європейський вибір України після Революції Гідності: можливості та проблеми" у п'ятницю, 11 травня, у Києві.

За його словами, зараз ЄС не може запропонувати Україні таку перспективу.

Це велике розчарування для наших українських партнерів, тому що вони б хотіли перспективу членства в ЄС, але зараз, за низкою причин, ЄС не може запропонувати Україні таку перспективу,

– пояснив посол.