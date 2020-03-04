18:48
4 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМЫГАЛЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Диснейленд по-русски. Смертная казнь от Жириновского
      Вєсті Кремля
      20:41, 3 марта
      Вести.UA: Богдан мстит Зеленскому. Волшебное слово "Коломойский"
      Вєсті.UA
      20:17, 3 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМЫГАЛЬ

      Сейчас Украине нужно правительство, которое сделает невозможное – Зеленский о назначении Шмыгаля

      - Читати новину українською

      Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил предыдущее правительство за руководством Алексея Гончарука и заявил, что сейчас настало время нового Кабмина. Того, которому "удастся сделать невозможное".

      Об этом глава государства сказал с трибуны парламента перед тем, как внес на рассмотрение Рады представление о назначении Дениса Шмыгаля новым главой правительства.

      К теме: Это не просто честь, а огромная ответственность, – Шмыгаль назвал вызовы нового правительства

      Уважаемые депутаты, я считаю, что предыдущее правительство делало все возможное, но сейчас украинцам нужно правительство, которое сделает невозможное. За последние годы было очень много правительств: правительство технократов, правительство "казнокрадов", "правительство спасения", правительство "крепких хозяйственников", "правительство спасения крепких хозяйственников". Я верю, что теперь появится правительство для людей. Поэтому я вношу на рассмотрение Верховной Рады представление о назначении премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля,
      – коротко пояснил Зеленский.

      Заметим, что перед этим Рада большинством голосов проголосовала за отставку Алексея Гончарука. После этого Денис Шмыгаль автоматически стал исполняющим обязанности премьер-министра Украины.

      Внеочередное заседание парламента 4 марта: видео​

      Что известно об отставке предыдущего правительства?
      Еще до появления информации о внеочередном заседании парламента в СМИ распространялись слухи о возможной отставке главы Кабмина Алексея Гончарука. После того, как заседание Рады назначили на вечер 4 марта, в Офисе Президента подтвердили: в повестку дня попросили включить вопрос о рассмотрении нескольких проектов закона о правительстве. А все сомнения развеялись уже после вечернего заседания фракции "Слуги народа" 3 марта. Нардепы встречались с президентом, а впоследствии подтвердили: и Гончарук, и большинство его министров 4 марта уйдут в отставку.

      7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
      сегодня
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Верховная Рада Кабинет Министров Украины Отставка правительства Гончарука Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Денис Шмыгаль
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:20 Денис Шмыгаль возглавил Кабинет министров: что о нем известно
      Наталя Боднар
      сегодня , 18:19 Алексей Чернышов может возглавить Министерство развития общин и территорий: что о нем известно
      Альона Захарова
      сегодня , 17:44 Иван Плачков может стать министром энергетики: что о нем известно
      Анастасія Зазуляк
      сегодня , 17:00 Российская Конституция по Оруэллу
      Віталій Портников
      сегодня , 16:48 Премьер-министры Украины: кто, когда и сколько времени руководил правительством
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук