Сейчас Украине нужно правительство, которое сделает невозможное – Зеленский о назначении Шмыгаля

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил предыдущее правительство за руководством Алексея Гончарука и заявил, что сейчас настало время нового Кабмина. Того, которому "удастся сделать невозможное".

Об этом глава государства сказал с трибуны парламента перед тем, как внес на рассмотрение Рады представление о назначении Дениса Шмыгаля новым главой правительства.

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Уважаемые депутаты, я считаю, что предыдущее правительство делало все возможное, но сейчас украинцам нужно правительство, которое сделает невозможное. За последние годы было очень много правительств: правительство технократов, правительство "казнокрадов", "правительство спасения", правительство "крепких хозяйственников", "правительство спасения крепких хозяйственников". Я верю, что теперь появится правительство для людей. Поэтому я вношу на рассмотрение Верховной Рады представление о назначении премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля,

– коротко пояснил Зеленский.

Заметим, что перед этим Рада большинством голосов проголосовала за отставку Алексея Гончарука. После этого Денис Шмыгаль автоматически стал исполняющим обязанности премьер-министра Украины.

Внеочередное заседание парламента 4 марта: видео​

Что известно об отставке предыдущего правительства?

Еще до появления информации о внеочередном заседании парламента в СМИ распространялись слухи о возможной отставке главы Кабмина Алексея Гончарука. После того, как заседание Рады назначили на вечер 4 марта, в Офисе Президента подтвердили: в повестку дня попросили включить вопрос о рассмотрении нескольких проектов закона о правительстве. А все сомнения развеялись уже после вечернего заседания фракции "Слуги народа" 3 марта. Нардепы встречались с президентом, а впоследствии подтвердили: и Гончарук, и большинство его министров 4 марта уйдут в отставку.