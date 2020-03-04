Зараз Україні потрібен уряд, що зробить неможливе, – Зеленський про призначення Шмигаля

Президент України Володимир Зеленський подякував попередньому уряду за керівництвом Олексія Гончарука та заявив, що зараз настав час нового Кабміну. Того, якому "вдасться зробити неможливе".

Про це глава держави сказав з трибуни парламенту перед тим, як вніс на розгляд Ради подання про призначення Дениса Шмигаля новим очільником уряду.

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Шановні депутати, я вважаю, що попередній уряд робив усе можливе, але зараз українцям потрібен уряд, що зробить неможливе. За останні роки було дуже багато урядів: уряд технократів, уряд "казнокрадів", "уряд порятунку", уряд "крєпких хазяйственників", "уряд порятунку крєпких хазяйственників". Я вірю, що тепер з’явиться уряд для людей. Тому я вношу на розгляд Верховної Ради подання про призначення прем’єр-міністром України Дениса Шмигаля,

– коротко пояснив Зеленський.

Зауважимо, що перед цим Рада більшістю голосів проголосувала за відставку Олексія Гончарука. Після цього Денис Шмигаль автоматично став виконувачем обов'язків прем'єр-міністра України.

Позачергове засідання парламенту 4 березня: відео

Що відомо про відставку попереднього уряду?Ще до появи інформації про позачергове засідання парламенту у ЗМІ ширились чутки про ймовірну відставку глави Кабміну Олексія Гончарука. Після того, як засідання Ради призначили на вечір 4 березня, в Офісі Президента підтвердили: до порядку денного попросили включити питання щодо розгляду декількох проєктів закону про уряд. А усі сумніви розвіялися вже після вечірнього засідання фракції "Слуги народу" 3 березня. Нардепи зустрічалися із президентом, а згодом підтвердили: і Гончарук, і більшість його міністрів 4 березня підуть у відставку.