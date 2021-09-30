Парламент Латвии поддержал необходимые поправки в законы, которые позволят запретить использование этого атрибута.
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Латвия стала на шаг ближе к запрету георгиевской ленты
Сейм Латвии во втором чтении поддержал запрет георгиевской ленты. По словам председателя комиссии по правам человека Артусса Кайминьша, к этому чтению не подали ни одной поправки. Это позволяет предположить, что запрет будет утвержден и в окончательном, третьем чтении.
Если это произойдет, то в стране нельзя будет использовать георгиевскую ленту на праздничных мероприятиях, собраниях, шествиях и пикетах.
Кайминьш также добавил, что с учетом агрессии России на территории Украины и тоталитарной идеологии в бывших республиках СССР Латвия может считать достаточной угрозу демократическому порядку и безопасности.
Запрет георгиевской ленты предусматривает ограничение проявлений такой идеологии. Нам нужно показать свою позицию относительно использования этих лент на публичных мероприятиях,
– добавил он.
Председатель комиссии по правам человека считает приемлемыми ценности, которые несет этот атрибут.
Запрет георгиевской ленты в Украине
- Украина запретила георгиевские ленты еще в 2017 году.
- Демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображение влекут за собой наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 – 2 550 гривен) с конфискацией георгиевской ленты или предметов, содержащих ее изображение.
- При повторном нарушении размер штрафа может достигать 5100 гривен.