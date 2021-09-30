Парламент Латвии поддержал необходимые поправки в законы, которые позволят запретить использование этого атрибута.

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Латвия стала на шаг ближе к запрету георгиевской ленты

Сейм Латвии во втором чтении поддержал запрет георгиевской ленты. По словам председателя комиссии по правам человека Артусса Кайминьша, к этому чтению не подали ни одной поправки. Это позволяет предположить, что запрет будет утвержден и в окончательном, третьем чтении.

Если это произойдет, то в стране нельзя будет использовать георгиевскую ленту на праздничных мероприятиях, собраниях, шествиях и пикетах.

Кайминьш также добавил, что с учетом агрессии России на территории Украины и тоталитарной идеологии в бывших республиках СССР Латвия может считать достаточной угрозу демократическому порядку и безопасности.

Запрет георгиевской ленты предусматривает ограничение проявлений такой идеологии. Нам нужно показать свою позицию относительно использования этих лент на публичных мероприятиях,

– добавил он.

Председатель комиссии по правам человека считает приемлемыми ценности, которые несет этот атрибут.

Запрет георгиевской ленты в Украине