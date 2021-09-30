Парламент Латвії підтримав необхідні поправки до законів, які дозволять заборонити використання цього атрибуту.

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Латвія стала на крок ближче до заборони георгіївської стрічки

Сейм Латвії у другому читанні підтримав заборону георгіївської стрічки. За словами голови комісії з прав людини Артусса Кайміньша, до цього читання не подали жодної поправки. Це дозволяє припустити, що заборона буде затверджена і в остаточному, третьому читанні.

Якщо це станеться, то у країні не можна буде використовувати георгіївську стрічку на святкових заходах, зборах, ходах і пікетах.

Кайміньш також додав, що з урахуванням агресії Росії на території України та тоталітарної ідеології в колишніх республіках СРСР Латвія може вважати достатньою загрозу демократичному порядку і безпеці.

Заборона георгіївської стрічки передбачає обмеження проявів такої ідеології. Нам потрібно показати свою позицію щодо використання цих стрічок на публічних заходах,

– додав він.

Голова комісії з прав людини вважає прийнятними цінності, які несе цей атрибут.

Заборона георгіївської стрічки в Україні