Парламент Латвії підтримав необхідні поправки до законів, які дозволять заборонити використання цього атрибуту.
Читайте також Громадянину Молдови на три роки заборонили в'їзд в Україну за георгіївську стрічку на авто
Латвія стала на крок ближче до заборони георгіївської стрічки
Сейм Латвії у другому читанні підтримав заборону георгіївської стрічки. За словами голови комісії з прав людини Артусса Кайміньша, до цього читання не подали жодної поправки. Це дозволяє припустити, що заборона буде затверджена і в остаточному, третьому читанні.
Якщо це станеться, то у країні не можна буде використовувати георгіївську стрічку на святкових заходах, зборах, ходах і пікетах.
Кайміньш також додав, що з урахуванням агресії Росії на території України та тоталітарної ідеології в колишніх республіках СРСР Латвія може вважати достатньою загрозу демократичному порядку і безпеці.
Заборона георгіївської стрічки передбачає обмеження проявів такої ідеології. Нам потрібно показати свою позицію щодо використання цих стрічок на публічних заходах,
– додав він.
Голова комісії з прав людини вважає прийнятними цінності, які несе цей атрибут.
Заборона георгіївської стрічки в Україні
- Україна заборонила георгіївські стрічки ще у 2017 році.
- Демонстрація або носіння георгіївської стрічки або її зображення тягнуть за собою накладення штрафу від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 – 2 550 гривень) з конфіскацією георгіївської стрічки або предметів, що містять її зображення.
- При повторному порушенні розмір штрафу може сягати 5 100 гривень.