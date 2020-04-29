Секрет успеха украинок, которые создают уникальные ковры ручной работы: впечатляющие фото
Двум украинкам удалось разрушить давний стереотип о том, что все ковры имеют советский вид. Наталья Осауленко и Ольга Каретникова-Котягина основали мастерскую, где изготавливают ковры ручной работы с современным дизайном и авторскими вариациями традиционных украинских узоров.
О том, как россиянкам удалось создать собственный бренд Zv'yazani – читайте в материале 24 канала.
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Наталья Осауленко и Ольга Каретникова-Котягина, на случайной встрече поняли, что имеют общую мечту – открыть настоящую мастерскую, где будут создавать ковры.
В старт своего дела основательницы выложили почти 4 тысячи долларов из собственных сбережений. На них заказали станки, шерсть и арендовали помещение.
Ковры изготавливают из 100% овечьей шерсти / Скриншот с видео
Сначала на поиски мастеров Наталья и Ольга отправились в Закарпатье, потом в Марокко. Однако договориться с ними так и не удалось, ведь они работают на закрытых территориях, в пустынях. Тогда основательницы подали объявления в социальные сети в группы по ткачеству и ковроткачеству. И на него откликнулись две девушки из Карпат, выпускницы института прикладного искусства.
Соосновательница бренда Zv'yazani Ольга Каретникова-Котягина в эфире утреннего шоу на 24 канале рассказала, что перед тем, как начать этот проект, они с партнершей побывали на международных выставках, и смотрели, как это происходит в мире.
"Могу уверенно заявить, что наша традиция существенно отличается от того, что представлено на зарубежных рынках", – рассказала девушка.
Логотип бренда Zv'yazani / Фото фейсбук-страница @Zv'yazani
По ее словам, в украинском ремесле есть очень богатый сюжет. В Украине ткали и людей по сюжетной линии, и растительность, и орнамент.
Когда мы начали изучать ткачество, удивились, почему такая богатая традиция, и о ней никто не говорит. И практически, на момент, когда мы вышли на рынок не было крупных производств и бренда, который бы мог выйти на международный рынок,
– объяснила Ольга Каретникова-Котягина.
Девушка отметила, что за рубежом ковроткачество – очень популярное ремесло, и оно работает на современном уровне, продается, применяется в домах. Зато в Украине несколько забыли об этом.
Ковер, изготовленный в мастерской бренда Zv'yazani / Фото официальная страница бренда
"Мне кажется, что для сознания человека с постсоветского пространства ковер – это что-то наоборот неприглядное. Поэтому в начале нам было немножко трудно, особенно учитывая то, что наши изделия являются недешевыми", – прокомментировала Ольга Каретникова-Котягина.
В начале, когда авторs проекта изучали вкусы будущих заказчиков, не было ни сайта, ни группы в социальной сети. Фотографии готовых ковров Ольга и Наталья выкладывали на собственных страницах, и реакции на их изделия были потрясающими.
Теперь ковры ручной работы хотят видеть не только в Украине, но даже в Штатах, Франции и Нидерландах.
Мастерицы изготавливают ковры с современным дизайном/ Фото официальная страница бренда Zv'yazani
"Нашим преимуществом является то, что мы предоставили услугу картинизации. Насколько мне известно, то ни один бренд такого не делает. То есть, вы можете прийти к нам, изменить любое наше изделие, или прийти и сказать: "хочу свой портрет", и мы можем его соткать", – рассказала соучредитель бренда Zv'yazani.
Смотрите видео 24 канала: Ольга Каретникова-Котягина о создании ручных ковров
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