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      Секрет успеха украинок, которые создают уникальные ковры ручной работы: впечатляющие фото

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      Двум украинкам удалось разрушить давний стереотип о том, что все ковры имеют советский вид. Наталья Осауленко и Ольга Каретникова-Котягина основали мастерскую, где изготавливают ковры ручной работы с современным дизайном и авторскими вариациями традиционных украинских узоров.

      О том, как россиянкам удалось создать собственный бренд Zv'yazani – читайте в материале 24 канала.

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      Наталья Осауленко и Ольга Каретникова-Котягина, на случайной встрече поняли, что имеют общую мечту – открыть настоящую мастерскую, где будут создавать ковры.

      В старт своего дела основательницы выложили почти 4 тысячи долларов из собственных сбережений. На них заказали станки, шерсть и арендовали помещение.

      килим нитки ремесло
      Ковры изготавливают из 100% овечьей шерсти / Скриншот с видео

      Сначала на поиски мастеров Наталья и Ольга отправились в Закарпатье, потом в Марокко. Однако договориться с ними так и не удалось, ведь они работают на закрытых территориях, в пустынях. Тогда основательницы подали объявления в социальные сети в группы по ткачеству и ковроткачеству. И на него откликнулись две девушки из Карпат, выпускницы института прикладного искусства.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Ще рік тому українське ткацтво асоціювалося із зображенням давнього українського ремесла. Однак у 2018 році з’явилися Zv'yazani, які зберігаючи традиції, показали зовсім нове обличчя ткацтва. На цих світлинах не склад модельної агенції, а велика родина бренду Zv’yazani. Наші майстрині – красиві, розумні, талановиті, щирі та закохані у свою справу. ⠀⠀ Команда Zv’yazani щиро вітає усіх із Новим роком! Ми бажаємо вам залишатись вірними своїм цінностям, бажаємо щирості та доброти, а також натхнення. А в наших планах на 2019-й – продовжувати знайомити світ з українським ткацтвом.Zv`yazani – втілення традицій, які можна передати у спадок наступним поколінням. Зі Святами! ⠀⠀ *** A year ago Ukrainian weaving was associated with an ancient craft: workers wearing traditional clothes sitting at the wooden loom. However, founded in 2018, "Zvyazani" brand has presented a completely different vision of weaving, having kept the tradition, though. Who is there on the photo? We are not a model agency team, we are a big "Zv'yazani" family. Our workers are beautiful, smart, talented and sincere women who are in love with their job. "Zv`yazani" team wishes everyone a happy New Year! We wish you sincerity, kindness and inspiration as well. Stay faithful to your values. ⠀⠀ In 2019 we will continue to present Ukrainian weaving around the world. "Zv'yazani" is a a trove of traditions which can be inherited by the next generations. Happy Holidays! ⠀⠀ #zvyazani #carpet #handmade #interiordesign #decor #design

      Публикация от ZV’YAZANI handmade rugs (@zvyazani)

      Соосновательница бренда Zv'yazani Ольга Каретникова-Котягина в эфире утреннего шоу на 24 канале рассказала, что перед тем, как начать этот проект, они с партнершей побывали на международных выставках, и смотрели, как это происходит в мире.

      "Могу уверенно заявить, что наша традиция существенно отличается от того, что представлено на зарубежных рынках", – рассказала девушка.

      килим Україна
      Логотип бренда Zv'yazani / Фото фейсбук-страница @Zv'yazani

      По ее словам, в украинском ремесле есть очень богатый сюжет. В Украине ткали и людей по сюжетной линии, и растительность, и орнамент.

      Когда мы начали изучать ткачество, удивились, почему такая богатая традиция, и о ней никто не говорит. И практически, на момент, когда мы вышли на рынок не было крупных производств и бренда, который бы мог выйти на международный рынок,
      – объяснила Ольга Каретникова-Котягина.

      Девушка отметила, что за рубежом ковроткачество – очень популярное ремесло, и оно работает на современном уровне, продается, применяется в домах. Зато в Украине несколько забыли об этом.

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      Ковер, изготовленный в мастерской бренда Zv'yazani / Фото официальная страница бренда

      "Мне кажется, что для сознания человека с постсоветского пространства ковер – это что-то наоборот неприглядное. Поэтому в начале нам было немножко трудно, особенно учитывая то, что наши изделия являются недешевыми", – прокомментировала Ольга Каретникова-Котягина.

      В начале, когда авторs проекта изучали вкусы будущих заказчиков, не было ни сайта, ни группы в социальной сети. Фотографии готовых ковров Ольга и Наталья выкладывали на собственных страницах, и реакции на их изделия были потрясающими.

      Теперь ковры ручной работы хотят видеть не только в Украине, но даже в Штатах, Франции и Нидерландах.

      килим
      Мастерицы изготавливают ковры с современным дизайном/ Фото официальная страница бренда Zv'yazani

      "Нашим преимуществом является то, что мы предоставили услугу картинизации. Насколько мне известно, то ни один бренд такого не делает. То есть, вы можете прийти к нам, изменить любое наше изделие, или прийти и сказать: "хочу свой портрет", и мы можем его соткать", – рассказала соучредитель бренда Zv'yazani.

      Смотрите видео 24 канала: Ольга Каретникова-Котягина о создании ручных ковров

       

      Автор: Виктория Кутьина, Марина Васильева
      Теги: Новости Украины Бизнес LifeStyle Новости культуры
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