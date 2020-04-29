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      Секрет успіху українок, які створюють унікальні килими ручної роботи: вражаючі фото

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      Двом українкам вдалося зруйнувати давній стереотип про те, що всі килими мають радянський вигляд. Наталія Осауленко та Ольга Каретнікова-Котягіна заснували майстерню, де виготовляють килими ручної роботи з сучасним дизайном та авторськими варіаціями традиційних українських візерунків.

      Про те, як українкам вдалося створити власний бренд Zv'yazani – читайте в матеріалі 24 каналу.

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      Наталія Осауленко та Ольга Каретнікова-Котягіна, на випадковій зустрічі зрозуміли, що мають спільну мрію – відкрити справжню майстерню, де будуть створювати килими.

      У старт своєї справи засновниці виклали майже 4 тисячі доларів із власних заощаджень. На них замовили верстати, вовну та орендували приміщення.

      килим нитки ремесло
      Килими виготовляють зі 100% овечої шерсті / Скриншот з відео

      Спочатку на пошуки майстрів Наталія та Ольга вирушили на Закарпаття, потім до Марокко. Проте домовитися із ними так і не вдалося, адже вони працюють на закритих територіях, у пустелях. Тоді засновниці подали оголошення в соціальні мережі в групи з ткацтва і килимарства. І на нього відгукнулися дві дівчини з Карпат, випускниці інституту прикладного мистецтва.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Ще рік тому українське ткацтво асоціювалося із зображенням давнього українського ремесла. Однак у 2018 році з’явилися Zv'yazani, які зберігаючи традиції, показали зовсім нове обличчя ткацтва. На цих світлинах не склад модельної агенції, а велика родина бренду Zv’yazani. Наші майстрині – красиві, розумні, талановиті, щирі та закохані у свою справу. ⠀⠀ Команда Zv’yazani щиро вітає усіх із Новим роком! Ми бажаємо вам залишатись вірними своїм цінностям, бажаємо щирості та доброти, а також натхнення. А в наших планах на 2019-й – продовжувати знайомити світ з українським ткацтвом.Zv`yazani – втілення традицій, які можна передати у спадок наступним поколінням. Зі Святами! ⠀⠀ *** A year ago Ukrainian weaving was associated with an ancient craft: workers wearing traditional clothes sitting at the wooden loom. However, founded in 2018, "Zvyazani" brand has presented a completely different vision of weaving, having kept the tradition, though. Who is there on the photo? We are not a model agency team, we are a big "Zv'yazani" family. Our workers are beautiful, smart, talented and sincere women who are in love with their job. "Zv`yazani" team wishes everyone a happy New Year! We wish you sincerity, kindness and inspiration as well. Stay faithful to your values. ⠀⠀ In 2019 we will continue to present Ukrainian weaving around the world. "Zv'yazani" is a a trove of traditions which can be inherited by the next generations. Happy Holidays! ⠀⠀ #zvyazani #carpet #handmade #interiordesign #decor #design

      Публикация от ZV’YAZANI handmade rugs (@zvyazani)

      Співзасновниця бренду Zv’yazani Ольга Каретнікова-Котягіна в ефірі ранкового шоу на 24 каналі розповіла, що перед тим, як розпочати цей проєкт, вони з партнеркою побували на міжнародних виставках, і дивилися, як це відбувається у світі.

      "Можу заявити впевнено, що наша традиція суттєво відрізняється від того, що представлено на закордонних ринках", – розповіла дівчина.

      килим Україна
      Логотип бренду Zv'yazani / Фото фейсбук-сторінка @Zv'yazani

      За її словами, в українському ремеслі є дуже багатий сюжет. В Україні ткали і людей за сюжетною лінією, і рослинність, і орнамент.

      Коли ми почали вивчати ткацтво, здивувалися, чому така багата традиція, і про неї ніхто не говорить. І практично, на момент, коли ми вийшли на ринок не було великих виробництв і бренду, який би міг вийти на міжнародний ринок, 
      – пояснила Ольга Каретнікова-Котягіна.

      Дівчина зазначила, що за кордоном килимарство –  дуже популярне ремесло, і воно працює на сучасному рівні, продається, застосовується в будинках. Натомість в Україні дещо забули про це.

      килим
      Килим, виготовлений у майстерні бренду Zv'yazani / Фото офіційна сторінка бренду

      "Мені здається, що для свідомості людини з пострадянського простору килим – це щось навпаки непривабливе. Тому на початках нам було трошки важко, особливо зважаючи на те, що наші вироби є недешевими", – прокоментувала Ольга Каретнікова-Котягіна.

      На початку, коли авторки проєкту вивчали смаки майбутніх замовників, не було ні сайту, ні групи в соціальній мережі. Фотографії готових килимів Ольга і Наталя викладали на власних сторінках, і реакції на їхні вироби були приголомшливими.

      Тепер килими ручної роботи хочуть бачити не лише в Україні, а навіть у Штатах, Франції та Нідерландах.

      килим
      Майстрині виготовляють килими з сучасним дизайном/ Фото офіційна сторінка бренду Zv'yazani

      "Нашою перевагою є те, що ми надали послугу картинізації. Наскільки мені відомо, то жоден бренд такого не робить. Тобто, ви можете прийти до нас, змінити будь-який наш виріб, або прийти і сказати: "хочу свій портрет", і ми можемо його зіткати", – розповіла співзасновниця бренду Zv’yazani.

      Дивіться відео 24 каналу: Ольга Каретнікова-Котягіна про створення ручних килимів

       

      Автор: Вікторія Кутьїна, Марина Васильєва
      Теги: Новини України Бізнес LifeStyle Новини культури
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