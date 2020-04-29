Секрет успіху українок, які створюють унікальні килими ручної роботи: вражаючі фото

Двом українкам вдалося зруйнувати давній стереотип про те, що всі килими мають радянський вигляд. Наталія Осауленко та Ольга Каретнікова-Котягіна заснували майстерню, де виготовляють килими ручної роботи з сучасним дизайном та авторськими варіаціями традиційних українських візерунків.

Про те, як українкам вдалося створити власний бренд Zv'yazani – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Наталія Осауленко та Ольга Каретнікова-Котягіна, на випадковій зустрічі зрозуміли, що мають спільну мрію – відкрити справжню майстерню, де будуть створювати килими.

У старт своєї справи засновниці виклали майже 4 тисячі доларів із власних заощаджень. На них замовили верстати, вовну та орендували приміщення.



Килими виготовляють зі 100% овечої шерсті / Скриншот з відео

Спочатку на пошуки майстрів Наталія та Ольга вирушили на Закарпаття, потім до Марокко. Проте домовитися із ними так і не вдалося, адже вони працюють на закритих територіях, у пустелях. Тоді засновниці подали оголошення в соціальні мережі в групи з ткацтва і килимарства. І на нього відгукнулися дві дівчини з Карпат, випускниці інституту прикладного мистецтва.

Співзасновниця бренду Zv’yazani Ольга Каретнікова-Котягіна в ефірі ранкового шоу на 24 каналі розповіла, що перед тим, як розпочати цей проєкт, вони з партнеркою побували на міжнародних виставках, і дивилися, як це відбувається у світі.

"Можу заявити впевнено, що наша традиція суттєво відрізняється від того, що представлено на закордонних ринках", – розповіла дівчина.



Логотип бренду Zv'yazani / Фото фейсбук-сторінка @Zv'yazani

За її словами, в українському ремеслі є дуже багатий сюжет. В Україні ткали і людей за сюжетною лінією, і рослинність, і орнамент.

Коли ми почали вивчати ткацтво, здивувалися, чому така багата традиція, і про неї ніхто не говорить. І практично, на момент, коли ми вийшли на ринок не було великих виробництв і бренду, який би міг вийти на міжнародний ринок,

– пояснила Ольга Каретнікова-Котягіна.

Дівчина зазначила, що за кордоном килимарство – дуже популярне ремесло, і воно працює на сучасному рівні, продається, застосовується в будинках. Натомість в Україні дещо забули про це.



Килим, виготовлений у майстерні бренду Zv'yazani / Фото офіційна сторінка бренду

"Мені здається, що для свідомості людини з пострадянського простору килим – це щось навпаки непривабливе. Тому на початках нам було трошки важко, особливо зважаючи на те, що наші вироби є недешевими", – прокоментувала Ольга Каретнікова-Котягіна.

На початку, коли авторки проєкту вивчали смаки майбутніх замовників, не було ні сайту, ні групи в соціальній мережі. Фотографії готових килимів Ольга і Наталя викладали на власних сторінках, і реакції на їхні вироби були приголомшливими.

Тепер килими ручної роботи хочуть бачити не лише в Україні, а навіть у Штатах, Франції та Нідерландах.



Майстрині виготовляють килими з сучасним дизайном/ Фото офіційна сторінка бренду Zv'yazani

"Нашою перевагою є те, що ми надали послугу картинізації. Наскільки мені відомо, то жоден бренд такого не робить. Тобто, ви можете прийти до нас, змінити будь-який наш виріб, або прийти і сказати: "хочу свій портрет", і ми можемо його зіткати", – розповіла співзасновниця бренду Zv’yazani.

Дивіться відео 24 каналу: Ольга Каретнікова-Котягіна про створення ручних килимів