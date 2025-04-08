Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Владимир Бондаренко поблагодарил всех за доверие.

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Что известно об увольнении секретаря Киевсовета

Во время тайного голосования отставку Владимира Бондаренко с должности заместителя городского головы – секретаря городского совета поддержали 34 депутата, 23 – выступили "против", а 38 – "воздержались".

Чтобы уйти с должности Бондаренко недавно написал заявление. А в марте он просил отстранить его от обязанностей проводить заседания, пока продолжается досудебное расследование дела о земельной коррупции.

Заявляю о досрочном прекращении полномочий в должности заместителя городского головы – секретаря Киевсовета в соответствии со своим заявлением. Прошу коллег, которые не поддержали мою отставку, поддержать ее сейчас,

– сказал Владимир Бондаренко.

В результате такое решение поддержал 81 депутат Киевского городского совета. Владимир Бондаренко пробыл в должности более 4 лет с декабря 2020 года. Тогда столичные депутаты поддержали предложение городского головы Виталия Кличко и проголосовали за назначение Бондаренко заместителем мэра и секретарем совета. Все время он вел сессионные заседания.

Отметим! Владимир Бондаренко был представителем политической партии "УДАР Виталия Кличко" и руководил аппаратом Киевской городской государственной администрации. С этой должности его уволили после расследования программы "Схемы" о том, что Бондаренко подделал свой диплом о высшем образовании.

Отныне формировать повестку дня и вести пленарные заседания Киевсовета, президиума и согласительного совета будет городской голова.

Споры в Киевсовете из-за увольнения Бондаренко

После объявления результатов голосования по решению Владимира Бондаренко в сессионном зале произошла перепалка между депутатами. Депутаты от партии "УДАР" кричали "позор" и мешали выступлению председателя фракции "Слуга народа" Андрея Витренко. В речи он критиковал реакцию "УДАРа" на увольнение секретаря и коррупционные сделки в команде Кличко.

Все потому, что теперь бывший секретарь горсовета Бондаренко является одним из фигурантов расследования "пленок Комарницкого" о масштабных коррупционных схемах по хищению столичной земли.

Андрей Витренко сказал, что Владимир Бондаренко еще два месяца назад должен был уйти с должности, ведь "системно вводил в заблуждение депутатов, согласовывал повестку дня с третьими лицами и своими действиями делегитимизировал Киевсовет.

Есть депутаты, которые поддержали увольнение Владимира Бондаренко. Так заместитель председателя КГГА Владимир Прокопив заявил, что после того, как он ушел с должности, Киевсовет "будет сохранять возможность принимать хозяйственные решения и не будет разбалансирован".

А депутат от фракции "Европейская Солидарность" Динара Габибуллаева отметила, что в городском совете даже просили Бондаренко оставить должность.

Все эти дни в кулуарах у Бондаренко требовали, чтобы он снялся с должности секретаря, поскольку каждый должен нести ответственность за свои действия. Все фамилии, которые были на "пленках Комарницкого", должны нести ответственность,

– рассказала она.

Депутат от "Голоса" Алина Михайлова назвала отставку Бондаренко "фарсом", поскольку Киевсовет сначала провалил голосование, но все же поддержал его желание уйти в отставку.