Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Володимир Бондаренко подякував усім за довіру.

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Що відомо про звільнення секретаря Київради

Під час таємного голосування відставку Володимира Бондаренка з посади заступника міського голови – секретаря міської ради підтримали 34 депутати, 23 – виступили "проти", а 38 – "утримались".

Щоб піти з посади Бондаренко нещодавно написав заяву. А в березні він просив відсторонити його від обов'язків проводити засідання, доки триває досудове розслідування справи про земельну корупцію.

Заявляю про дострокове припинення повноважень на посаді заступника міського голови – секретаря Київради відповідно до своєї заяви. Прошу колег, які не підтримали мою відставку, підтримати її зараз,

– сказав Володимир Бондаренко.

У результаті таке рішення підтримав 81 депутат Київської міської ради. Володимир Бондаренко пробув на посаді понад 4 роки з грудня 2020 року. Тоді столичні депутати підтримали пропозицію міського голови Віталія Кличка й проголосували за призначення Бондаренка заступником мера й секретарем ради. Увесь час він вів сесійні засідання.

Зазначимо! Володимир Бондаренко був представником політичної партії "УДАР Віталія Кличка" та керував апаратом Київської міської державної адміністрації. З цієї посади його звільнили після розслідування програми "Схеми" про те, що Бондаренко підробив свій диплом про вищу освіту.

Відтепер формувати порядок денний та вести пленарні засідання Київради, президії та погоджувальної ради буде міський голова.

Суперечки в Київраді через звільнення Бондаренка

Після оголошення результатів голосування щодо рішення Володимира Бондаренка у сесійній залі сталася перепалка між депутатами. Депутати від партії "УДАР" кричали "ганьба" та заважали виступу голови фракції "Слуга народу" Андрія Вітренка. У промові він критикував реакцію "УДАРу" на звільнення секретаря та корупційні оборудки у команді Кличка.

Усе через те, що тепер колишній секретар міськради Бондаренко є одним із фігурантів розслідування "плівок Комарницького" про масштабні корупційні схеми із розкрадання столичної землі.

Андрій Вітренко сказав, що Володимир Бондаренко ще два місяці тому мав піти з посади, адже "системно вводив в оману депутатів, узгоджував порядок денний з третіми особами та своїми діями делегітимізував Київраду.

Є депутати, які підтримали звільнення Володимира Бондаренка. Так заступник голови КМДА Володимир Прокопів заявив, що після того, як він пішов з посади, Київрада "зберігатиме можливість приймати господарські рішення і не буде розбалансована".

А депутатка від фракції "Європейська Солідарність" Дінара Габібуллаєва зазначила, що в міській раді навіть просили Бондаренка залишити посаду.

Всі ці дні в кулуарах у Бондаренка вимагали, щоб він знявся з посади секретаря, оскільки кожен має нести відповідальність за свої дії. Всі прізвища, які були на "плівках Комарницького", мають нести відповідальність,

– розповіла вона.

Депутатка від "Голосу" Аліна Михайлова назвала відставку Бондаренка "фарсом", оскільки Київрада спочатку провалила голосування, але все ж підтримала його бажання піти у відставку.