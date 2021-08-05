Имя мужчины, потерявшего важные документы, издание сообщает со ссылкой на несколько источников в правительстве.

Читайте также Покошмарил россиян и ушел: эсминец "Дефендер" добрался до Гибралтарского пролива

Стало известно, кто потерял документы о Defender

Секретные документы британского оборонного ведомства, которые нашли ранее в графстве Кент на автобусной остановке, принадлежали чиновнику Ангусу Лэпсли. Чиновник был кандидатом на должность посла Британии при НАТО.

После инцидента с потерей документов мужчину лишили доступа к секретной информации.

В отношении Кента назначили проверку, его также перевели из Минобороны в Министерство иностранных дел и по делам Содружества Наций, откуда он ранее пришел работать в оборонное ведомство.

Окончательного решения о наказании чиновника пока нет. Издание уточняет, что наиболее распространенным наказанием для госслужащих в такой ситуации является временная отмена допуска к секретным материалам. А без этого они не могут выполнять свою работу.

К слову, Лепсли находился на госслужбе с 1991 года. Он работал в администрации премьер-министра Тони Блэра перед тем, а затем перешел в Министерство иностранных дел.

Инцидент с потерянными секретными файлами: что известно

В конце июня в Британии на автобусной остановке нашли секретные документы Министерства обороны. Они содержали подробную информацию об эсминце Defender и британских вооруженных силах в целом.

"Обстрел" британского Defender в Черном море: что известно