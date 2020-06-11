В выпуске программы "Есть вопрос" за 11 июня – Вакарчук сложил мандат народного депутата 2-й раз за свою политкарьеру. Говорит, частично выполнил свою миссию в парламенте. "Слуги Коломойского" наступают на независимость НБУ. В парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики накатали постановление о признании работы Нацбанка за последние 6 лет - неудовлетворительной.

Також у випуску програми "Є питання" на 24 каналі: У "Голосі" назвали причини, чому лідер партії Святослав Вакарчук пішов з Верховної Ради. Фінансист Сергій Фурса пояснив, чи співпрацюватиме з Україною МВФ, якщо все ж таки лобістам Коломойського вдасться провести постанову про роботу НБУ через комітет і парламент.