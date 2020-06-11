У випуску програми "Є питання" за 11 червня – Святослав Вакарчук склав мандат народного депутата вдруге за свою політичну кар'єру. Каже, що частково виконав свою місію у парламенті. "Слуги Коломойського" наступають на незалежність НБУ. У парламентському комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики накатали постанову про визнання роботи Нацбанку за останні 6 років – незадовільною.

Також у випуску програми "Є питання" на 24 каналі: У "Голосі" назвали причини, чому лідер партії Святослав Вакарчук пішов з Верховної Ради. Фінансист Сергій Фурса пояснив, чи співпрацюватиме з Україною МВФ, якщо все ж таки лобістам Коломойського вдасться провести постанову про роботу НБУ через комітет і парламент.