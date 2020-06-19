Два года назад история лейтенанта, которая обвинила командира воинской части Виктора Иванива в сексуальном домогательстве, подняла громкий скандал. Однако сейчас дело пытаются затянуть. Почему и как – читайте в материале 24 канала.

"Будешь со мной спать – будет у тебя в службе все хорошо, все классно, без проблем. Если это не сделаешь, то я тебе покажу все "прелести" армии".

"Давай, раздевайся, ложись, будешь богатырей обслуживать".

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Эти две фразы – краткое описание притязаний командира части к 24-летней лейтенанту срочной службы Валерии Сикал, которые продолжались больше года. Что в этом деле происходит сейчас – Валерия рассказала 24 каналу.

С чего все началось?

С того, что после окончания военной кафедры Сумского государственного университета Валерия Сикал попала на службу в военную часть А1358. Это – 47-й арсенал хранения боеприпасов в селе Цвитоха на Хмельнитчине.

Это была мечта моего отца, чтобы я была в погонах и служила. При вступлении в университет я сохранила себе брошюру о военной кафедре. Чтобы порадовать отца. Да и мне самой это нравилось. Когда подавала документы на военную кафедру, это был 2014 год. Начало войны. Меня все отговаривали, мол: "Посмотри, что делается! Куда ты идешь?". Отвечала: "Если не я, то кто?",

– рассказывает Сикал.

При этом, по ее словам, перспектива оказаться на войне, девушку и пугала, и не пугала одновременно. "Было страшно, потому что это – война. Было не страшно, потому что это – война за наше государство, которое мы должны защищать. Неважно, ты в юбке ходишь, или в брюках. У меня характер такой – если надо в бой, то пошли", – объяснила она.

Валерия Сикало во время принятия военной присяги

В части девушка получила должность инженера отделения технического контроля. И повышенный интерес командира части, полковника Виктора Иванива. Как только девушка появилась в части, по ее словам, сразу начались притязания и унижения.

Полковник вызывал ее к себе в кабинет, на проходную часть, вывозил в лес, где требовал вступить с ним в половую связь. И, как рассказывала журналистам Сикал, пытался "мотивировать" ее словами "Как будешь со мной доброй, то будет все у тебя хорошо, а если нет, то я тебе покажу худшие стороны армии".

Как развивалась ситуация?

Женщина не соглашалась на сексуальные отношения. Командир продолжал настаивать и преследовать – хватал за руки, прижимал к себе или к стене во время разговора.

Однажды, когда Валерия была на ночном дежурстве, Иванов зашел в комнату отдыха со своим первым заместителем и такой фразой: "Давай, раздевайся, ложись, будешь богатырей обслуживать". По словам военного, после отказа полковник заставил ее выполнять тяжелую работу, что причинило вред ее здоровью. В частности, она собственноручно переносила тяжелые боеприпасы и повредила спину.

При этом, по словам Сикал, проверка боеприпасов входила в мои должностные обязательны. А вот самостоятельное их перетаскивание – уже нет. "Чтобы проверку провести качественно, надо поднять снаряд и осмотреть его со всех сторон, положить обратно. Когда бы ни приезжала проверка – ночь, день, рабочее, нерабочее время – неважно – ты должен выйти и все сделать идеально, без ошибочки. Иногда заставляли работать сверхурочно. Один раз этот цикл подняла-посмотрела-положила – это еще ничего. Но когда постоянно такое делаешь, то спина дает о себе знать", – рассказала она.

В конце концов, когда состояние здоровья стало уже критическим и девушка нуждалась в медицинской помощи. Однако Иванив к врачу ее не отпустил.

Я обращалась в медицинскую службу, что не могу больше и надо к врачу. Когда рапорт шел ему на подпись, он выходил из кабинета и сказал: "Да ты здоровая баба, ничего у тебя нет". Он сам себе решал, надо мне лечиться или нет. Так же я боролась за больничный, когда у меня случилось воспаление почек, температура была. Больничный на три дня мне выпросил у него наш врач, чтобы я могла обратиться в клинику, сдать все необходимые анализы и подтвердить Иваниву, что я больна,

– рассказала Сикал.

"Иванов сорвал свадьбу. Он не просто угрожал и запрещал жениться. Он не отпустил меня в отпуск. Мы поженились все равно, но выходили из того, что имели. У меня был послеоперационный период реабилитации и мы просто пошли в ЗАГС, поставили подписи, нам выдали свидетельство о браке – и все. На этом все закончилось. На большее моего состояния здоровья не хватило. Да и все организационные вопросы мы просто отменили, потому что Иванив не дал согласия на мое бракосочетание в назначенную дату", – добавила она.

Когда Сикал решила писать заявление?

Когда поняла, что терпеть дальше нельзя.

"Страх того, что может быть дальше, если не дашь отпор, значительно сильнее. Потому что если не остановишь сейчас, то что будет дальше? Это и есть главный стимул бороться. Если я буду молчать, то дальше будет становиться только хуже. Если бы я была такая бесстрашная, то я бы с самого первого дня, как только это все началось, побежала бы писать заявления во все те инстанции, а не терпела бы год", – рассказала девушка.

Я дошла до точки кипения. Поняла, что когда молчу, то с меня продолжают пить кровь и каждый следующий его шаг оказывается еще хуже. Если не даю отпор издевательством и унижением – человек распускается и с каждым разом позволяет себе еще и еще больше. Безнаказанность рождает чудовищ, которые верят, что они могут делать все, что захотят, и им за это ничего не будет. Ибо "ну, а что, ты молчишь?",

– сказала она.

Первым человеком, с которым Сикал поделилась, стал ее муж. Также военнослужащий. Он пытался говорить с Иванивым, чтобы тот прекратил цепляться к его жене. "Но тому было все равно. Он себе знает, что он – безнаказанный. На все говорил: "А что ты мне сделаешь?", – говорит девушка.

Валерия Сикал / Фото из архива

Поэтому они обратились в полицию. Факты, свидетельствующие о домогательствах, Сикал изложила в жалобе в Хмельницкий зональный отдел Военной службы правопорядка. Также она попыталась заявить на командира ВЧ А1358 в полицию в Хмельницком.

Зашла в кабинет. Написала заявление, все выложила со слезами на глазах. Женщины должны понять, как это – о таком рассказывать в незнакомом мужском коллективе. Там, вроде, заявление приняли. Через несколько часов после того, как мы с мужем вышли из прокуратуры, этот самый прокурор, который вот только что все понимал, набрал меня и сказал: "Девочка, а не занимайся херней. Ты ничего не добьешься". Я-то добилась. Но после таких слов руки опускаются и ты понимаешь, что уже действительно ничего не получится и это – уже в конце. Хоть бери и вешайся. Вот у меня психологическое состояние где-то такое было,

– говорит Сикал.

После этого женщина вместе со своим мужем приехала писать заявление в Винницкую область, откуда она родом. В заявлении она указала, что командир "использовал служебное положение, приказами и действиями унижал честь и достоинство ее, как офицера Вооруженных Сил Украины".

Смотрите также видео обращение Сикал в полицию:

Главное управление Нацполиции в Винницкой области возбудило уголовное производство о домогательствах на работе по статье 154 УК – принуждение к вступлению в половую связь. Впоследствии материалы производства под контролем военной прокуратуры передали в Главное управление Нацполиции в Хмельницкой области согласно подследственности.

Что интересно, в части Сикал сначала поддержало не так много людей. "В моей части никто ничего не делал. Между собой все об этом говорили, но только у кого-то что-то спрашивали, все занимали позицию "моя хата с краю". Ты им говоришь: "Вы же это видели! Вы все знаете". Говорят, что знают. И говорить ничего не будут. Потому что кому-то квартиру получать, кто-то боится, что с работы попрут, а кто-то просит дать ему спокойно дослужить до пенсии", – объяснила она.

Домогался ли полковник других женщин?

Да. Следствие подтвердило еще несколько случаев, похожих на историю Сикал.

После того, как мое заявление попало в органы следствия, как СМИ начали об этом писать, женщины с той части также начали говорить, что они оказывались в такой же ситуации. Когда я читала некоторые объяснения, то понимала, что у некоторых ситуации были еще хуже и еще страшнее. Они пострадали от действий Иванива и они начали об этом говорить,

– рассказала Сикал.

Более того, судя по всему, Иванив издевался и над мужчинами, которые были ему подчинены. Из отдельных эпизодов, как рассказал экс-заместитель командира воинской части в Хмельницком Иванива Виктор Мищук, даже возбуждали уголовные производства, но дела закрывали. В части даже проводились проверки, которые фиксировали подавленное состояние военнослужащих из-за злоупотребления властью их командиром.

Больше об издевательствах Иванива смотрите в видео:

Сам Иванов в начале скандала все обвинения отвергал и называл обвинения в домогательствах "фантазиями Сикал". Он даже подал против девушки иск о защите чести и достоинства, однако суд ее ему вернул. "Отмечая в иске о распространении ответчиками недостоверной информации в социальной сети Интернет, истец не указал содержание такой информации, которая по его мнению является недостоверной, не представил данных, данная информация касается именно его лица, не предоставил данных, что указанная информация доведена до сведения других лиц", говорится, в частности, в решении суда.

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При этом Сикал убеждает: жертвам издевательств и домогательств молчать нельзя. Огласка и публичность в таких делах помогают найти нужную поддержку.

"Но есть одно но. В первую очередь самая лучшая поддержка – вера в себя. Если ты показываешь людям, что веришь в себя и уверена в своей правоте, то люди начинают тебе помогать. Если же в себя не веришь – ничего не будет. Под лежачий камень вода не течет. Пока сам не сделаешь что-то для себя, пока не повернешься, ничего не сделается", – объяснила она.

После огласки мне говорили, что я хочу заработать деньги. Что я – девушка легкого поведения. Но слов поддержки все равно было больше. Как-то мне написала женщина-военнослужащая, которая никогда не была связана с Иванивым. У нее была подобная ситуация с коллегой. Она написала: "Пока не увидела Вашу историю и как Вы боретесь, просто держала пистолет под подушкой. Сегодня я его вытащила". Это была моя самая большая поддержка – что люди тоже начинают бороться. Потому что хороший пример – он также заразителен. Ради такого стоит не молчать,

– сказала Сикал.

Что в этом деле происходит сейчас?

Его затягивают. Расследование еще не завершено. По словам адвоката девушки Анны Брицкой, это делается из-за того, что в ближайшее время истекают сроки предъявления обвинения Иваниву. "Прокуратура не хочет его закрывать, но в то же время создает условия для неэффективного расследования", – рассказала она.

Иванива убрали из части из-за повышения. Сейчас он работает в Министерстве обороны, ездит с проверками по воинским частям по всей стране.

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Валерия Сикал сначала перевелась в другую воинскую часть, а затем – вынуждена была оставить службу по состоянию здоровья.

Валерия Сикал / Фото из архива

При этом признается, что когда оказалась в другой части – была шокирована тем, насколько нормальными могут быть отношения в коллективе.

Я в своей жизни встретила одного такого, как Иванив. Мне хватило. Много ли их – не знаю. Но из-за таких – сколько бы их не было – веры в армию нет. Они разрушают весь престиж офицеров, всю силу. Просто уничтожают. Самое жуткое, что руководство на это просто закрывает глаза. Хотя это – престиж армии. Даже если я не права. Почему вы не хотите поспособствовать тому, чтобы честно во всем разобраться и выяснить все обстоятельства, а не просто замолчать и доказывать, какой он молодец и ему нужен орден на грудь,

– говорит Сикало.

По ее словам, на судебные заседания Иванив не приезжает. Приезжает его адвокат. "Мы когда приезжаем на заседание – они продолжаются минут 10. Постоянно оказывается, что адвокат Иванива не предоставил каких-либо документов, он просит перенести заседание, просит время на обработку, еще что-то, еще что-то. Так это время и тянется", – рассказала Сикал.

Меня сейчас спрашивают, что буду делать, если дело закроют. А что делать? Буду бороться. Хотя бы за то, чтобы другие девушки, которые придут на службу, через такое не проходили. Если пришла служить – то служишь, а не думаешь, как кого-то избегать. К сожалению, на момент, когда я пошла служить, моего отца уже не было. Все было бы по-другому и это была бы совсем другая борьба, если бы он был рядом со мной. И просто так с рук Иванива это бы не сошло,

– добавила она.