Об этом свидетельствуют данные расследования Reuters. В то же время журналисты не обнаружили никаких фактов сотрудничества финансиста с российскими спецслужбами или наличия связей с правительством России.

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Вербовка через модельные агентства

Эпштейн разработал схему привлечения женщин и несовершеннолетних девушек в Соединенные Штаты через модельный бизнес. Для вербовки в России он привлек модельное агентство "MC2 Models Management", основанное в США французским модельным агентом Жан-Люком Брюнелем.

Агентство искало кандидаток на территории России, оформляло для них документы на переезд, а американский финансист предоставлял им жилье. Впоследствии некоторые девушки попадали в его личный круг общения.

Поездки в Россию и попытка выйти на Путина

Из документов Министерства юстиции США следует, что с 2002 по 2019 год у Эпштейна была действующая российская виза. Журналисты подтвердили две его поездки: в 1998 году он посетил город Саров, а в 2002 году приезжал в Санкт-Петербург.

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Кроме того, финансист искал прямой контакт с российской верхушкой, прежде всего с бизнесменами Владиславом Дорониным и Олегом Дерипаской. В 2015 году он просил бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Барака помочь организовать аудиенцию у Владимира Путина через российских чиновников. Однако попытка провалилась, и доказательств реальной встречи нет.

Что известно о деле Джеффри Эпштейна?

Финансиста впервые арестовали еще в 2008 году за организацию проституции и сексуальные связи с несовершеннолетними. Отбыв 13 месяцев заключения по сделке со следствием, он вышел на свободу.

В июле 2019 года ему предъявили новые обвинения – в крупномасштабной торговле людьми. Уже 10 августа того же года Эпштейн покончил жизнь самоубийством в тюремной камере. Впоследствии американский суд постановил обнародовать списки, включающие более 170 известных людей из его окружения, а в конце 2025 года Министерство юстиции США начало публиковать рассекреченные архивы и фотографии по этому делу.