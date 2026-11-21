Про це свідчать дані розслідування Reuters. Водночас журналісти не виявили жодних фактів співпраці фінансиста з російськими спецслужбами чи наявності зв'язків з урядом Росії.

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Вербування через модельні агентства

Епштейн вибудував схему залучення жінок і неповнолітніх дівчат до Сполучених Штатів через модельний бізнес. Для вербування в Росії він залучив модельне агентство "MC2 Models Management", засноване у США французьким модельним агентом Жан-Люком Брюнелем.

Агентство шукало кандидаток на території Росії, організовувало їм документи для переїзду, а американський фінансист надавав їм житло. Згодом окремі дівчата опинялися в його персональному колі спілкування.

Поїздки до Росії та спроба вийти на Путіна

З документів Міністерства юстиції США випливає, що з 2002 по 2019 рік Епштейн мав чинну російську візу. Журналісти підтвердили дві його поїздки: у 1998 році він відвідав місто Саров, а у 2002 році приїжджав до Санкт-Петербурга.

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Крім того, фінансист шукав прямого контакту з російською верхівкою, передусім бізнесменами Владиславом Дороніним та Олегом Дерипаскою. У 2015 році він просив колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю Ехуда Барака допомогти організувати аудієнцію з Володимиром Путіним через посадовців Росії. Проте спроба провалилася, і доказів реальної зустрічі немає.

Що відомо про справу Джеффрі Епштейна?

Фінансиста вперше заарештували ще у 2008 році за організацію проституції та сексуальні зв'язки з неповнолітніми. Відбувши 13 місяців ув'язнення за угодою зі слідством, він вийшов на волю.

У липні 2019 року йому висунули нові звинувачення – у масштабній торгівлі людьми. Вже 10 серпня того ж року Епштейн вчинив самогубство в тюремній камері. Згодом американський суд постановив відкрити списки з понад 170 відомих людей із його оточення, а наприкінці 2025 року Міністерство юстиції США почало публікувати розсекречені архіви та фотографії цієї справи.